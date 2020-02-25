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2020年2月21日男女同酬日 女性要多工作52天才能同酬

經濟日報 / 記者陳素玲／台北即時報導

勞動部今（25）日發布2020年男女同酬日為2月21日，也就是女性要較男性多工作52天，才能達到同酬。去年兩性薪資差距為14.2%。

勞動部表示，我國「同酬日」是依據行政院主計總處「受僱員工薪資調查」，以當年兩性 平均時薪差距計算自隔年 1月1日起女性需增加之工作日數。

根據主計總處2019年薪資統計初步結果，我國女性平均時薪292 元，是男性340 元的85.8%，兩性薪資差距為 14.2%，也就是說，女性較男性需多工作 52 天（365 日曆天×14.2％ ≒52 天），才能達到整年總薪資相同，因此今年「同酬日」為 2 月 21 日。

勞動部表示，近10年，我國兩性平均時薪差距由 98 年 17.9%下降至 108 年 14.2%，亦 即女性需增加工作天數由 66 天減少至 52 天，兩性平均薪資差距縮減 3.7 個百 分點及減少 14 天。歷年來我國兩性平均薪資差距相較美、日、韓等國為小，108 年我國為 14.2%，低於韓國之 32.2%(107 年)、日本 32.3%(107 年)及美國 18.5%。

近 10 年來，主要國家薪資差距多為下降趨勢，以韓國減幅最大，縮減 6.7 個百分點，我國縮減 3.7 個百分點，日本縮減 3.3 個百分點，美國縮減 1.3 個百分點。

薪資 性平

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