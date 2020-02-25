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非居住者薪資所得扣繳率基準 調為35,700元

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
台北國稅局指出，自今年1月1日起，因每月基本工資調整為2萬3,800元，扣繳義務人給付非居住者全月薪資給付總額在每月基本工資1.5倍（即3萬5,700元）以下者，按給付總額扣取6%。 圖／本報資料照片
台北國稅局指出，自今年1月1日起，因每月基本工資調整為2萬3,800元，扣繳義務人給付非居住者全月薪資給付總額在每月基本工資1.5倍（即3萬5,700元）以下者，按給付總額扣取6%。 圖／本報資料照片

財政部台北國稅局表示，行政院勞動部於2019年8月19日發布自2020年1月1日起，每月基本工資調整為2萬3,800元。扣繳義務人給付非我國境內居住之個人（簡稱非居住者）薪資所得時，計算適用扣繳率的金額基準亦隨之調整。

台北國稅局說明，依據各類所得扣繳率標準第3條規定，除政府派駐國外工作人員所領政府發給的薪資，按全月給付總額超過3萬元部分，扣取5%外，非居住者全月薪資給付總額在行政院核定每月基本工資1.5倍以下者，按給付額扣取6%，全月薪資給付總額超過每月基本工資1.5倍者，按給付額扣取18%。

台北國稅局指出，自今年1月1日起，因每月基本工資調整為2萬3,800元，扣繳義務人給付非居住者全月薪資給付總額在每月基本工資1.5倍（即3萬5,700元）以下者，按給付總額扣取6%；全月薪資給付總額超過1.5倍者（即超過3萬5,700元），按給付總額扣取18%。

例如甲公司2020年1月6日分別給付非居住者A君薪資所得3萬元、B君薪資所得4萬元，則給付A君薪資所得應扣繳稅款1,800元（30,000元×6%），給付B君薪資所得應扣繳稅款7,200元（40,000元×18%）。

台北國稅局呼籲，扣繳義務人2020年給付非居住者薪資所得時，應依前揭規定扣繳稅款，並自代扣稅款之日起10日內向國庫繳清並向轄區稽徵機關辦理扣繳申報事宜，以免受罰。

薪資 基本工資 稅款

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