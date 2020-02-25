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陳冲：台灣提高基本工資 不如建立基本所得

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
行政院前院長陳冲。圖／新世代金融基金會提供
行政院前院長陳冲。圖／新世代金融基金會提供

台灣移民第二代楊安澤（Andrew Yang）2017年宣布參選，他以自由紅利（ Freedom Dividend），18歲以上的美國公民，無論其收入或就業狀況，每人每月無條件發放1,000美元的政見，獲得很高支持率；儘管楊安澤已於日前宣布退出民主黨初選，但由楊安澤帶起的「全民基本所得」已獲得廣泛討論。

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，台灣存有一種抱怨，即經濟成長卻薪資停滯，換言之，經濟成長的果實，眾人無法雨露均霑。

為避免貧富差距擴大，促進社會和諧，台灣也應再思考本身的方向。陳冲表示，有人主張再提高基本工資，但這種未作好基本功夫、經喊價而由企業買單的方式，終將影響就業機會，尤其是機器人/自助機器當紅的時代，或許可思考建立普遍性（全民）基本所得（UBI, Universal Basic Income），以維持國民基本生活保障。

藉著發放普遍性基本所得，政府可讓失業國民參與資源分配、享受自動化減少勞動需求的成果。整體而言，基本收入被認為是在機器取代人力後，能讓全體人民平均享受生產成果的最佳措施。

陳冲表示，或者採用EITC（Earned Income Tax Credit／勤勞所得租稅減免，俗稱「負所得稅」），對收入較低的的受薪家庭言，也有掙脫貧窮陷阱的機會。以實現經濟成長的果實，全民均能共享之目的。

陳冲表示，Andrew Yang主張每個美國公民每人每月1000美元，如果在中華民國每人每月新台幣1萬5000元，不再談最低工資、不再談國民年金 、甚至不再談社會福利，是否可行？

也許短期不成熟，但在數位時代，能夠躋身討論這些問題，也算進步國家，至少也有總統候選人、大企業家（比爾蓋茲）的視野。

國民年金 陳冲 美國公民

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