捧紅楊安澤...陳冲：台灣應認真思考「全民基本所得」

新世代金融基金會董事長陳冲今（25）日指出，「全民基本所得捧紅楊安澤，台灣要不要think harder？」

2月22日，紐約世界日報報導台灣移民第二代楊安澤（Andrew Yang）宣布退出美國總統民主黨初選的後續消息時，指出：「楊安澤2017年宣布參選，媒體頭條標題曾是『無名氏選總統』，但他一路過關斬將，支持率比眾多政壇老將還要高。支持楊安澤『每月千元紅利』全民基本收入（UBI）政見的選民戴著藍色「MATH」帽子，擁護他『讓美國更努力思考』（Make America Think Harder）」。

楊安澤雖然排名第五，聲勢不錯，但他表示 I am the math guy and it is clear tonight from the numbers that we are not going to win this race，退選時仍強調自己以math(數學)見長，使人想起他最引人注意也與數學有關的政見，就是「全民基本所得」（universal basic income）。

依照楊安澤的想法，所謂自由紅利（Freedom Dividend），係指18歲以上的美國公民，無論其收入或就業狀況，每人每月無條件發放1,000美元。

楊安澤認為，因為全民基本所得至少可以提供人民一個固定的收入，讓人民可以較無後顧之憂去找其他的工作、遇到不好的雇主時擁有更高的議價能力，而且全民基本所得可以促進人民心靈和身體的健康、減少一般社福篩選發放的作業成本、並促進勞動市場的效益，讓人民可以找尋到更適合自己的工作。羅斯福研究所（Roosevelt Institute）認為持續發放全民基本所得，可以增加約460萬個工作機會使經濟成長率提高。

台灣存有一種抱怨，即經濟成長卻薪資停滯，換言之，經濟成長的果實，眾人無法雨露均霑。為著財富重分配的努力，解決特定階層可能的「貧窮陷阱」（poverty trap），特別是經濟快速成長時，整體GDP的成長與基層勞工收入間，所出現的嚴重缺口，尤其在此「顛覆性科技」快速成長的年代，AI興起，許多底層或不需複雜技能的工作已漸被機器人取代，民眾欲覓工作無門，托賓（James Tobin）式的全民基本所得又再浮現。

全民基本所得有長遠的發展歷史，整體經濟成長後，應思考有無必要發給國家紅利( national dividend )？類似一般公司在薪水外另給紅利的道理。支持全民基本所得的言論認為，這種措施不僅是薪資偏低的基層勞工受惠，許多在家庭工作卻無收入者（例如家庭主婦）、許多默默奉獻社會卻無薪水者（例如志工），就這些對社會付出有價值的勞力卻未獲得財務的報償，社會仍應提供「購買力」，以示公平。

當然全民基本所得倡議者的理由不止於此，民眾有基本所得後，因為後有退路，就會勇於創業、勇於追求理想生活方式、自由學習，有助於經濟發展及生活品質，只是就應如何訂出適當的金額，既能有重分配的脫貧效果，也不會誤導一般民眾怠於工作，才是重點。

在AI時代，根據世界經濟論壇（World Economic Forum）在2018年的《未來就業報告（The Future of Jobs Report）》指出，2022年時，機器人所能完成的工作量將提高為整體的42%，屆時全球將有7,500萬人面臨失業，高度自動化帶來的失業及經濟問題，貧窮、貧富差距、社福體系、教育落差、性別平等、官僚主義、少子女化等議題，導致越來越多人提倡全民基本所得。

據報導全球已有諸多國家正在進行、規劃或高度專注基本收入相關試驗，例如加拿大安大略省、美國加州奧克蘭市及荷蘭烏得支、蘇格蘭的格拉斯哥和法夫等也陸續加入實驗。

為避免貧富差距擴大，促進社會和諧，台灣也應再思考本身的方向。有人主張再提高基本工資，但這種未作好基本功夫、經喊價而由企業買單的方式，終將影響就業機會（尤其是機器人／自助機器當紅的時代），或可思考建立普遍性(全民)基本所得（UBI, Universal Basic Income），以維持國民基本生活保障。藉著發放普遍性基本所得，政府可讓失業國民參與資源分配、享受自動化減少勞動需求的成果。

整體而言，基本收入被認為是在機器取代人力後，能讓全體人民平均享受生產成果的最佳措施。或採用EITC（Earned Income Tax Credit/ 勤勞所得租稅減免，俗稱「負所得稅」），對收入較低的的受薪家庭言，也有掙脫貧窮陷阱的機會。以實現經濟成長的果實，全民均能共享之目的。

Andrew Yang主張每個美國公民每人每月1000美元，如果在中華民國每人每月15,000新台幣，不再談最低工資、不再談國民年金、甚至不再談社會福利，是否可行? 也許短期不成熟，但在數位時代，能夠躋身討論這些問題，也算進步國家，至少也有總統候選人、大企業家（比爾蓋茲）的視野。