快訊

實驗性抗新冠肺炎藥「瑞德西韋」 國衛院完成公克級合成

學測數學滿級分人數暴衝 傳大考中心主任請辭獲准

開曼被列黑名單 勤業眾信：衝擊百家以上KY公司

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

歐盟日前將開曼自租稅灰名單轉列為黑名單，勤業眾信聯合會計事務所今（24）日表示，將衝擊100家以上的已掛牌KY公司及即將規劃回台掛牌者，提醒已掛牌KY公司留意歐盟對租稅黑名單國家可能祭出的懲罰性措施，包括適用更高扣繳稅率、加強監管資金交易等。

勤業眾信回台上市稅務負責人林淑怡提醒，開曼「由灰轉黑」，後續要留意開曼是否仍可為掛牌主體，公司是否須進行調整，以及主管機關未來變動等面向。

勤業眾信表示，歐盟對於黑名單國家可能祭出的懲罰性措施，共有四項。第一是針對給付給黑名單國家的款項，適用更高的扣繳稅率，增加集團稅務成本。

第二是加強監管資金交易，規範納稅人支付給黑名單國家的費用，在報稅時不可列報為費用，且目前部分歐盟國家已不允許由黑名單國家轉投資。勤業眾信建議，針對KY公司有直接轉投資歐盟國家者，應優先評估當地是否針對黑名單國家有其特別要求而需更改股東身分，及可能衍生的股東變更相關資本利得稅之風險。

第三，歐盟國家需加強對當地子公司實施CFC（受控外國公司條款），若有歐盟國家股東持有KY上市股權，未來須留意CFC實施對於該國法令遵循及增加稅務風險議題。

第四，歐盟可能取消股利免稅優惠，若有歐盟國家股東持有KY上市股權，未來獲配股利將新增稅務成本，進而減少投資黑名單國家掛牌公司股票之意願。

勤業眾信表是，黑名單及灰名單的變更認定是由OECD按期間檢視的結果，例如百慕達曾從灰名單轉至黑名單，2019下半年恢復為灰名單，本次甚至直接從名單中刪除。而各國常作為掛牌主體的開曼，未來是否有機會再轉為灰名單，仍需視其修法狀況而定。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副總經理廖家琪提醒，黑名單國家亦須特別關注所配合往來之銀行是否因應歐盟制裁壓力而增加開立新帳戶之難度。針對已開立之帳戶，亦可能會增加洗錢防制及盡職調查KYC等程序，或影響銀行帳戶操作，建議KY公司提早與銀行了解相關規範及評估其影響。

KY公司因應開曼經濟實質法案規範，需於今年三月底前首次提出聲明是否於開曼境內從事相關業務，而年底申報時更需主張是否符合各項經濟實質測試規範，勤業眾信建議，KY公司應綜合考量開曼經濟實質法案及目前被列為黑名單之影響，評估是否需儘早調整所從事之業務活動種類，以降低各種不利影響及不確定性，並持續關注開曼修法情況及後續金融機構及各歐盟國家最終採取之手段。

黑名單 歐盟 股東

延伸閱讀

義大利防堵新冠肺炎封城隔離 歐盟密切關注

開曼列歐盟黑名單 資誠：留意三種影響對象

展望銀行業發展 勤業眾信：科技應用、UX將是顯學

中國疫情蔓延 勤業眾信：國銀分行經營風險有限

相關新聞

1月失業率穩定 主計總處估：疫情將衝擊勞動參與率

主計總處今發布1月失業率，一月份失業率為3.64%，經季節變動因素調整後的失業率為3.71%，勞參率為59.21%。主計...

1月失業率走穩 主計總處：大學程度、年輕人失業率較高

109年大學學測成績今（24）日公布。主計總處今日公布1月失業率為3.64%，雖呈持平走勢，但若按教育程度別及年齡別觀察...

新北勞工局公布今年首波違法名單 燿華電子累犯罰最高

新北市政府勞工局今天公布2020年第1波違反勞動基準法、職業安全衛生法、性別工作平等法或就業服務法雇主名單，共278家業...

勞退新制退休金月領多少？ 先看平均餘命

勞退新制規定年滿60歲可以開始領，勞工年資滿15年以上，可以選一次領或是按月領，今年勞退新制上路第15年了，7月起就會陸...

總統令：楊珍妮出任我WTO代表團副常任代表

總統府今日發布總統令，宣布任命甫自經濟部國際貿易局局長一職退休的楊珍妮，出任我國常駐世界貿易組織（WTO）代表團副常任代...

雇主若違法 最高罰30萬、公布姓名

懷孕歧視是性別工作平等法最常見的性別歧視，安胎休養也是其中的一環，但根據性平法及勞工請假規則，安胎假可納入住院病假，二年內最長可請一年；違反安胎休養相關規定的雇主，依法要公布雇主姓名或名稱，並限期改善，如果限期仍未改善，可以按次連續罰。

刁難安胎假 別忘伸張權益

個案申請遭刁難

居家隔離14天半個月薪水沒了 勞團籲應給公假、工資

新冠肺炎疫情依舊延燒，上周行政院通過的「新冠肺炎疫情特別條例草案」，訂有防疫隔離假、防疫補償、給薪獎勵優惠等亮點。但，包...

三大財經法案 搶列優先名單

立法院已開議，各部會陸續盤點優先法案，其中危老條例修正草案、最低工資法草案、職災保險法草案等三大法案，預計將會是三大重點。

陸幹回不來 越南台廠調越幹上陣

受到中國大陸封城管制，國內傳統產者在越南習慣雇用的陸籍幹部無法回到崗位，越南台灣商會聯合總會總會長沈憲煜坦言，過去經歷五一三排華事件後，多數台商調降陸幹比例，目前在地化比例極高，即便陸幹無法回到越南，越南籍幹部也能管理、維持廠區生產，惟規模較大的鞋廠與成衣廠，恐因陸幹人數多而構成影響。

告急！ 疫情牽動供應鏈 越南台商恐斷料

新冠肺炎疫情延燒，恐重創東亞產業供應鏈，目前外界不僅高度關注南韓疫情升高，是否衝擊記憶體、面板等產線，被視為美中貿易戰最佳避風港之一的越南，也由於中國大陸尚未全面復工，已讓越南台商面臨斷料危機。

專家看本周指標／美消費者信心強勁

本周美國公布的經濟統計數據較少，其中以消費支出與消費者信心指數為主要發布的數據。美國將於周二公布經濟諮商局消費者信心指數。由於其他消費者調查報告均展現強勁的表現，因此本周消費者信心指數料將寫下132.3點的強勁表現。

熱門新聞

群創大突破 打進蘋果鏈

南韓疫情燒…台系面板、半導體 將迎轉單

疫情大亂日韓行程…3關鍵決定旅平險賠不賠

告急！ 疫情牽動供應鏈 越南台商恐斷料

勞退新制退休金月領多少？ 先看平均餘命

聯電22奈米 獲聯發科大單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。