開曼被列黑名單 勤業眾信：衝擊百家以上KY公司

歐盟日前將開曼自租稅灰名單轉列為黑名單，勤業眾信聯合會計事務所今（24）日表示，將衝擊100家以上的已掛牌KY公司及即將規劃回台掛牌者，提醒已掛牌KY公司留意歐盟對租稅黑名單國家可能祭出的懲罰性措施，包括適用更高扣繳稅率、加強監管資金交易等。

勤業眾信回台上市稅務負責人林淑怡提醒，開曼「由灰轉黑」，後續要留意開曼是否仍可為掛牌主體，公司是否須進行調整，以及主管機關未來變動等面向。

勤業眾信表示，歐盟對於黑名單國家可能祭出的懲罰性措施，共有四項。第一是針對給付給黑名單國家的款項，適用更高的扣繳稅率，增加集團稅務成本。

第二是加強監管資金交易，規範納稅人支付給黑名單國家的費用，在報稅時不可列報為費用，且目前部分歐盟國家已不允許由黑名單國家轉投資。勤業眾信建議，針對KY公司有直接轉投資歐盟國家者，應優先評估當地是否針對黑名單國家有其特別要求而需更改股東身分，及可能衍生的股東變更相關資本利得稅之風險。

第三，歐盟國家需加強對當地子公司實施CFC（受控外國公司條款），若有歐盟國家股東持有KY上市股權，未來須留意CFC實施對於該國法令遵循及增加稅務風險議題。

第四，歐盟可能取消股利免稅優惠，若有歐盟國家股東持有KY上市股權，未來獲配股利將新增稅務成本，進而減少投資黑名單國家掛牌公司股票之意願。

勤業眾信表是，黑名單及灰名單的變更認定是由OECD按期間檢視的結果，例如百慕達曾從灰名單轉至黑名單，2019下半年恢復為灰名單，本次甚至直接從名單中刪除。而各國常作為掛牌主體的開曼，未來是否有機會再轉為灰名單，仍需視其修法狀況而定。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副總經理廖家琪提醒，黑名單國家亦須特別關注所配合往來之銀行是否因應歐盟制裁壓力而增加開立新帳戶之難度。針對已開立之帳戶，亦可能會增加洗錢防制及盡職調查KYC等程序，或影響銀行帳戶操作，建議KY公司提早與銀行了解相關規範及評估其影響。

KY公司因應開曼經濟實質法案規範，需於今年三月底前首次提出聲明是否於開曼境內從事相關業務，而年底申報時更需主張是否符合各項經濟實質測試規範，勤業眾信建議，KY公司應綜合考量開曼經濟實質法案及目前被列為黑名單之影響，評估是否需儘早調整所從事之業務活動種類，以降低各種不利影響及不確定性，並持續關注開曼修法情況及後續金融機構及各歐盟國家最終採取之手段。