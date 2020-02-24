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1月失業率穩定 主計總處估：疫情將衝擊勞動參與率

聯合報 / 記者戴瑞瑤／即時報導
主計總處國勢普查處副處長潘寧馨。記者戴瑞瑤／攝影
主計總處國勢普查處副處長潘寧馨。記者戴瑞瑤／攝影

主計總處今發布1月失業率，一月份失業率為3.64%，經季節變動因素調整後的失業率為3.71%，勞參率為59.21%。主計總處表示，1月份失業率未反映疫情影響，勞動市場與失業情況仍屬穩定，但後續受到疫情衝擊，尋職者恐對勞動市場失去信心，參考SARS經驗，預估二月份勞參率會下降。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，一月份失業率為3.64%，較上月下降0.03個百分點，經季節變動因素調整後的失業率為3.71%，較上月下降0.01個百分點，與去年同月下降0.01個百分點。一月失業人數43.6萬人，與上年同月比較，失業人數增加2千人。

但這次失業率統計，並未反映出新冠肺炎疫情對勞動市場的衝擊。主計總處表示，因為受到農曆新年影響，這次調查時間是在1月5日至1月11日之間，還未反映出疫情的影響。

對於後續失業率狀況，潘寧馨說，一月份農曆年前疫情還未明朗，一月勞動市場仍與失業情況仍屬穩定，但疫情從二月開始持續，加上農曆年後都會有轉職潮，換工作過程中會有一段時間是在找工作，就會歸類在失業，

潘寧馨表示，過往未受疫情影響時，農曆年後轉職潮會帶動失業率上升，但這次受疫情因素，轉職潮恐不如往年，民眾對勞動市場信心下降，傾向不轉職先留任，讓失業率下降，但若疫情更嚴重疫點，恐會有企業放無薪假、縮編或解雇倒閉等情形，還很難預測疫情對失業率的影響。

但潘寧馨指出，要特別留意疫情對勞動參與率的影響，尋職者對勞動市場暫時沒有信心，因而暫時不找工作、退出勞動市場。依照過往SARS經驗，疫情對失業率沒有影響，反而影響是勞參率。2003年2月到5月是SARS最高峰時期，當時勞參率連四個月下降，四個月共降0.11個百分點，從2月的57.24%降到5月的57.13%，直到6月畢業季後才回升。由此預估，今年二月的勞參率將下降。

失業率 疫情

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