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1月失業率走穩 主計總處：大學程度、年輕人失業率較高
109年大學學測成績今（24）日公布。主計總處今日公布1月失業率為3.64%，雖呈持平走勢，但若按教育程度別及年齡別觀察，以大學程度者失業5.22%、20至24歲失業率達11.98%，都是最高。
主計總處進一步指出，以教育程度別觀察，今年1月大學程度者失業率5.22%最高，高中高職者失業率3.43%次之。研究所失業率為2.88%；國中以下、及專科失業率分別為2.68%及2.58%。
若按年齡別來分，主計總處指出，今年1月20至24歲失業者失業率達11.98%最高，15至19歲者失業率達8.86%，反映年輕人失業率偏高的長期現象。主計總處認為，主因是年輕人多為初次尋職，且處在職場調適階段，致失業率較高。
主計總處指出，25至29歲者失業率為6.51%，30至34歲者失業率降至3.3%。
主計總處表示，今年1月失業率為3.64%，較上月下降0.03個百分點，與去年同月持平。
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