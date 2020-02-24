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1月批發營業額年減12.6% 零售、餐飲創歷年同月新高

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導
經濟部今（24）日發布1月批發零售及餐飲業營業額。其中，批發業營業額為8,121億元，年減12.6%；零售業營業額3,573億元，年增2.5%創歷年同月新高；餐飲業營業額827億元，年增17.5%，也創歷年同月新高。圖／經濟部提供
經濟部今（24）日發布1月批發零售及餐飲業營業額。其中，批發業營業額為8,121億元，年減12.6%；零售業營業額3,573億元，年增2.5%創歷年同月新高；餐飲業營業額827億元，年增17.5%，也創歷年同月新高。圖／經濟部提供

經濟部今（24）日發布1月批發零售及餐飲業營業額。其中，批發業營業額為8,121億元，年減12.6%；零售業營業額3,573億元，年增2.5%創歷年同月新高；餐飲業營業額827億元，年增17.5%，也創歷年同月新高。

經濟部統計處說明，1月批發業營業額為8,121億元，年減12.6%，主因農曆春節落點不同(去年在2月)，工作日數較上年減少，加上部分年節相關備貨需求亦已提前至上月發酵，致機械器具批發業年減11.2%、建材批發業年減18.5%、化學批發業年減22.1%、食品飲料及菸草批發業年減8.8%、家用器具批發業年減12.9%。

1月零售業營業額為3,573億元，年增2.5%，其中綜合商品零售業年增13.4%，主因逢春節採購熱潮，營收明顯增加，百貨公司年增19.5%、超級市場年增16.7%、便利商店年增9.3%、量販店年增17.6%；布疋及服飾品零售業因農曆春節檔期促銷，加上部分業者展店，年增15.2%；藥品及化粧品零售業年增5.2%，主因農曆春節採購商機及防疫商品熱賣所致；燃料零售業年增3.5%，主因油價較上年同月上漲；電子購物及郵購業年增3.1%，主因年節相關商品需求暢旺，加上防疫用品需求攀升，帶動營收成長，惟春節期間部分業者暫緩出貨，抵銷部分增幅；汽機車零售業年減8.7%，主因逢春節假期，銷售天數較去年同月減少，加上電動機車銷售下滑所致。

1月餐飲業營業額827億元，年增17.5%，其中餐館業因逢尾牙及春節聚餐旺季，加上年菜外賣及應景餐點促銷亦推升營收成長，年增21.2%；飲料店業因優惠促銷帶動買氣，年增5.2%。

展望2月，經濟部統計處分析，批發業隨工作天數恢復正常，營收將回穩，惟受伈冠肺炎疫情干擾，恐將抑制成長動能。零售業及餐飲業雖有情人節、開學前需求及228連假商機，惟進入年後銷售淡季，加上武漢肺炎疫情抑低民眾外出購物及用餐意願，將衝擊內需消費市場，惟網購及外送服務盛行，可望減緩衝擊力道。

零售業 餐飲業 經濟部

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