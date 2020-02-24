1月工業生產指數105.58 年減1.51％

經濟部今（24）日發布1月工業生產指數為105.58，年減1.51%；其中，製造業生產指數為106.67，年減1.28%，優於預期。

經濟部統計處說明，1月因逢農曆春節，工作天數減少，製造生產活動明顯降低，惟半導體高階製程產能維持高檔，抵銷部分減幅，致整體製造業生產指數較上年同月僅減少1.28%。

統計處指出，電子零組件業一支獨秀，年增17.73%，為近34個月以來最大增幅。其中積體電路業受惠於5G基礎建設及高效能運算等新興科技應用需求增溫，加上去年同期部分業者受到原料瑕疵事件影響，比較基期相對偏低，年增30.11%；液晶面板及其組件業因供需失衡略緩，年減5.43%，減幅為近10個月以來最低。

而電腦電子產品及光學製品業年減2.06%，結束連續22個月正成長，主因春節因素致工業電腦、電腦設備零件、固態硬碟、平面顯示器檢測設備產量縮減，惟筆電、伺服器、網通產品因廠商提升國內生產比重，以及光學元件受惠中高階鏡頭需求強勁而增產，抵銷部分減幅。

不過，傳統產業市場需求仍顯疲弱，加上農曆春節工作天數減少，致機械設備業、汽車及其零件業、基本金屬業、化學原材料業分別年減30.23%、20.15%、8.79%及3.16%。

展望未來，由於美中貿易協議持續進展，可望提振市場消費與投資信心，加上5G通訊、物聯網、人工智慧等新興科技應用需求日增，以及臺商回臺擴廠趨勢延續，均有助於推升國內製造業生產動能。

惟近期新冠肺炎疫情延燒，中國大陸延遲復工，或將影響國內相關供應鏈及產銷步調，後續疫情發展仍須密切關注並審慎因應。

統計處表示，依據調查，製造業者認為2月生產量將較1月增加之廠商家數占12.3%，持平者占64.5%，減少者占23.2%，以家數計算之製造業生產動向指數為44.6，按產值計算之動向指數為47.6，預期2月生產指數將較1月減少。