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勞退新制58.6萬人領走退休金 一次領月領分別領這麼多

經濟日報 / 記者陳素玲／台北即時報導

勞退新制年滿60歲開始領，勞工年資滿15年，可以選擇月領或一次領。勞保局統計，截至2018年止，總計58.6萬人一次領走帳戶總額，只有142多人選擇按月領月退，一次領走的58.6萬人，平均請領金額從2010年的8.1萬元，到去年平均金額才23.7萬元，逐年緩慢成長。

勞退新制自2005年7月開辦，今年即將滿15年，也就是說，除了以往是舊制年資併入新制勞工可以選擇月領外，只有勞退新制的勞工也開始可以選月領了。

至於選擇領月退休金者，目前只有142人，大都是原有舊制年資結清，領到舊制退休金後，將退休金併入新制帳戶，且帳戶金額都可分配每年新制基金投資收益，因此累計一筆可觀金額。若再加上自提薪資6%，累計金額更高，平均每人每月約可領3萬餘元。

勞保局估計，月退金請領人數在今年7月勞退新制開辦滿15年後，才會明顯增加。如果要月領3萬元，須是將舊制年資結清的錢併入新制帳戶，帳戶總額高，帳戶總額至少8、900萬元。

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