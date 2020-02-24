勞退新制退休金月領多少？ 先看平均餘命

勞退新制規定年滿60歲可以開始領，勞工年資滿15年以上，可以選一次領或是按月領，今年勞退新制上路第15年了，7月起就會陸續有勞工年資滿15年。如果勞工選擇按月領，是根據內政部公布國人簡易生命表推算勞退新制月退休金平均餘命，才能算出月領金額，因此勞工若要了解自己每月可以領多少錢，必須了解自己年齡所屬的平均餘命。

勞退新制帳戶是勞工工作期間，雇主按月提撥薪資6%，帳戶金額都屬勞工的錢，勞工到60歲可以請領。帳戶累積的總額含退休金及每年收益分配，勞工可以選擇一次領或是按月領。如果一次領，則與平均餘命無關，若選按月領，則由勞保局根據平均餘命及利率計算，每季核發給勞工。

勞退新制自2005年7月開辦，今年即將滿15年，也就是說，除了以往是舊制年資併入新制勞工可以選擇月領外，只有勞退新制的勞工也開始可以選月領了。

根據勞工退休金條例施行細則第31條規定，勞工月退休金年金生命表、平均餘命、利率及金額計算，至少每三年檢討一次。由於自2012年起才有勞工選擇領月退休金，2015年進行第一次檢討，2018年是第二次檢討月退休金計算基礎。

勞保局根據內政部公告全國簡易生命表為準，計算平均餘命，目前請領勞退新制年齡為60歲，60歲為24年、61歲23年、62歲22年、63歲21年，但68歲為17年。至於利率則是採勞動基金運用局公告勞退新制全年平均保證收益率前三年（即2015年至2018年）平均數為準，即1.1843%。

舉例而言，若勞工勞退新制帳戶累計100萬元，60歲請領，且選月退休金，在不計算利率情況下，分24年領完，亦即每月約3,472元。但如果加上利率1.1843%計算，每月約可領3,984元。如果是61歲請領，則分23年領完，依此類推。若是勞工在未領完帳戶的錢就過世，則由家屬將帳戶餘額領走。

勞動部及勞保局網站，都可試算勞退金，勞工可根據自己目前狀況設算條件，試算出未來可以領的退休金。由於多數勞工未成就勞退舊制年資，即使參加勞退新制，年資也不長，因此至今多數請領勞退新制勞工，新制帳戶金額並不多，大多只能一次領。