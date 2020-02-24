居家隔離14天半個月薪水沒了 勞團籲應給公假、工資

新冠肺炎疫情依舊延燒，上周行政院通過的「新冠肺炎疫情特別條例草案」，訂有防疫隔離假、防疫補償、給薪獎勵優惠等亮點。但，包括醫護人員、婦女團體、清潔隊員…等多個勞工團體今（24）日於立法院前陳情，希望新冠肺炎特別條例，應比照SARS，受隔離者應給公假和工資，不可被放無薪假，否則房租、房貸、孩子開學的註冊費，以及還有長輩要照顧，真不知道該怎麼辦？

台北市產業總工會總幹事陳淑綸指出，「新冠肺炎疫情特別條例草案」雖明定雇主應給予被隔離檢疫的員工「防疫隔離假」，卻未規範雇主應照常給薪，僅規範勞工可於事後2年內可申請補償，但補償內容與金額，目前沒有具體方案。

勞團估算，即便全國受隔離人次高達5萬人次，所需薪資補償最多大約10億左右，相較於600億特別預算並不算高，卻可以讓勞動者安心、讓防疫確實有效。

陳淑綸表示，一旦居家隔離就是14天等同於半個月的薪水就沒有了。但，配合居家隔離者是犧牲個人自由，來保護他人安全，政府有義務讓勞工朋友「安心被隔離」。且此次新冠肺炎日本疫情為什麼會那麼失控，就是他們「對工作犧牲奉獻」的傳統觀念所影響，但非常時期，防疫比工作重要。

聯醫工會理事長郭蕢瑩則表示，醫護人員因為需要照顧病人，絕對是最有可能需要被居家隔離的高風險族群。但，不能又要醫護人員第一線防疫作戰，又要他們放無薪假。台北市環保工會理事長蔣萬金則說，清潔隊員也是另一個高感染族群，因為平均一天要收10包左右被隔離者的居家垃圾。

勞團表示，為何要在此緊急時刻，特別強調「勞工需有全薪隔離假」？因為防疫的重點，就在於「人」，在於社會全體都願意共同配合防疫作戰，且明確知道風險能由國家分攤。

無論遭防疫隔離的原因是否基於職務所致，配合隔離就是為了避免其他人暴露於風險、為社會安全犧牲個人自由。若將配合防疫的責任，變成勞工可能無薪的風險代價，將使配合防疫變為懲罰，甚至更可能讓隔離政策破功，反而造成更大社會風險。