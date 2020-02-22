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黃金交叉！台電去年燃氣發電占比超過燃煤

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
台電今天表示，持續推動增氣減煤政策，去（108）年整體發購電量中，燃氣發電占比正式超越燃煤發電，成為最主要的電源。 圖／聯合報系資料照片
台電今天表示，持續推動增氣減煤政策，去（108）年整體發購電量中，燃氣發電占比正式超越燃煤發電，成為最主要的電源。 圖／聯合報系資料照片

煤電及氣電占比正式「黃金交叉」！台電今天表示，持續推動增氣減煤政策，去（108）年整體發購電量中，燃氣發電占比正式超越燃煤發電，成為最主要的電源。此外，既有燃煤機組在減煤以及環保改善工程持續進行下，持續減排，台中電廠排放量較前（107）年減少逾3成。

台電表示，今（109）年1月，燃氣發電在全月發購電量中占了41%，遠高於燃煤占比31%。漸進減煤是現在進行式，而「煤主氣從」已邁入歷史。

台電說明，台電電力調度已轉變為「綠電先行」、「環保調度」的模式。燃煤與燃氣發電在總發購電量中的占比，從101年煤電4成與氣電3成，差距一路縮小，105年兩者已相當接近，均在3成5至3成9之間。107年兩者已正式交會，去(108)年燃氣發電占比38.2%，燃煤發電占比37.3%，燃氣發電首度超越燃煤。

台電指出，火力電廠用煤量持續下探，去年供電趨於穩定，台電持續擴大減煤減排，以台中電廠為例，全年用煤量不僅遠低於許可證限值1600萬公噸，更較前年大減超過300萬公噸，今年用煤量也將持續朝減煤4成、年用煤量1260萬噸目標邁進。

除了減煤，台電表示減排也持續推動，並進行既有機組空汙改善工程，未來新建燃氣機組陸續上線，用煤量將可進一步降低，使排放大幅度削減。以台中電廠為例，去年排放量已較103年減少超過一半，目前正積極推動興建2部燃氣機組，預計114年新機組上線後，加上環保改善工程陸續完成，未來排放可望再較108年減少逾6成。

台電煤電及氣電的總發購電量占比。圖／台電提供
台電煤電及氣電的總發購電量占比。圖／台電提供

台電 電廠

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