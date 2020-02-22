聽新聞
test
0:00 / 0:00
黃金交叉！台電去年燃氣發電占比超過燃煤
煤電及氣電占比正式「黃金交叉」！台電今天表示，持續推動增氣減煤政策，去（108）年整體發購電量中，燃氣發電占比正式超越燃煤發電，成為最主要的電源。此外，既有燃煤機組在減煤以及環保改善工程持續進行下，持續減排，台中電廠排放量較前（107）年減少逾3成。
台電表示，今（109）年1月，燃氣發電在全月發購電量中占了41%，遠高於燃煤占比31%。漸進減煤是現在進行式，而「煤主氣從」已邁入歷史。
台電說明，台電電力調度已轉變為「綠電先行」、「環保調度」的模式。燃煤與燃氣發電在總發購電量中的占比，從101年煤電4成與氣電3成，差距一路縮小，105年兩者已相當接近，均在3成5至3成9之間。107年兩者已正式交會，去(108)年燃氣發電占比38.2%，燃煤發電占比37.3%，燃氣發電首度超越燃煤。
台電指出，火力電廠用煤量持續下探，去年供電趨於穩定，台電持續擴大減煤減排，以台中電廠為例，全年用煤量不僅遠低於許可證限值1600萬公噸，更較前年大減超過300萬公噸，今年用煤量也將持續朝減煤4成、年用煤量1260萬噸目標邁進。
除了減煤，台電表示減排也持續推動，並進行既有機組空汙改善工程，未來新建燃氣機組陸續上線，用煤量將可進一步降低，使排放大幅度削減。以台中電廠為例，去年排放量已較103年減少超過一半，目前正積極推動興建2部燃氣機組，預計114年新機組上線後，加上環保改善工程陸續完成，未來排放可望再較108年減少逾6成。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言