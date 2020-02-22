增氣減煤有成 台電：煤電、氣電發購電量出現黃金交叉

配合國家能源政策，近年來持續進行增氣減煤。台電今（22）日表示，去年整體發購電量中，燃氣發電佔比正式超越燃煤發電，成為最主要的電源，也就是說，煤電及氣電發購電量占比正式出現「黃金交叉」。至今年1月，燃氣發電在全月發購電量中佔了41%，遠高於燃煤佔比31%。

此外，台電也承諾，既有燃煤機組的減煤以及環保改善工程將持續進行。其中，台中電廠排放量較107年減逾三成。台電強調，漸進減煤是現在進行式，而「煤主氣從」已邁入歷史，兼顧穩供與環保絕非遙不可及。

台電進一步指出，台電電力調度已轉變為「綠電先行」、「環保調度」的模式。燃煤與燃氣發電在總發購電量中的佔比，從101年煤電四成與氣電三成，差距一路縮小，105年兩者已相當接近，均在三成五至三成九之間。107年兩者已正式交會，去年燃氣發電佔比38.2%，燃煤發電占比37.3%，燃氣發電首度超越燃煤。

台電指出，火力電廠用煤量持續下探，去年供電趨於穩定，台電持續擴大減煤減排，以台中電廠為例，全年用煤量不僅遠低於許可證限值1600萬公噸，更較前年大減超過300萬公噸，今年用煤量也將持續朝減煤四成、年用煤量1,260萬噸目標邁進。

台電進一步說明，除了減煤，也全力推動減排，並推動既有機組空汙改善工程，未來新建燃氣機組陸續上線，用煤量將可進一步降低，排放更能大幅度削減。

以台中電廠為例，108年排放量已較103年減少超過一半，目前正積極推動興建2部燃氣機組，預計114年新機組上線後，加上環保改善工程陸續完成，未來排放可望再較108年減少逾六成。