勞動部勞保局今（21）日表示，投保單位可積極響應「e化服務系統」，以「網路」取代「馬路」。特別是現在受到新冠肺炎疫情衝擊，投保單位透過e化服務系統不僅更便利，也可避免親臨郵局或勞保局，增加人群接觸的感染風險，而且還能節省到郵局郵寄或親赴勞保局辦理的人力、時間及費用。

2020-02-21 14:18