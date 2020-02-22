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陳正祺升任國貿局長

經濟日報 / 記者林于蘅／台北報導

經濟部國際貿易局長楊珍妮在今年1月16日退休，暫由經濟部次長王美花代理局長職務。行政院已核定由我駐美代表參事陳正祺升任經濟部貿易局局長。

陳正祺與美方關係緊密，目前是我駐美代表處副代表兼經濟組組長，轄區包括全美國綜合性經貿業務及華盛頓哥倫比亞特區、維吉尼亞、馬里蘭、西維吉尼亞、德拉威等州之經貿業務。

陳正祺曾任貿易局副局長、經濟部經貿談判代表辦公室談判代表、駐新加坡代表處經濟組組長、駐美代表處經濟組副組長、駐GATT/WTO代表處助理代表，曾參與WTO談判。

自美中貿易紛爭以來，台美關係走向40年來最佳，各界期盼經濟部借重陳正祺對WTO等雙邊議題等專業背景，以及其自身與美方的密切關係，熟稔交涉經驗，在升任貿易局局長後，能讓台美經貿關係更進一步，順利達成FTA（自由貿易協定）簽署，同時也維持台灣對外貿易關係的整體穩定。

經濟部 WTO 華盛頓

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