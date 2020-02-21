促進電信業加速開台 NCC：考慮提5G振興方案

5G競標終於落幕，目前電信業者普遍預計今年第三季開台，為了加速業者腳步，NCC代理主委陳耀祥指出，考慮提出「5G振興方案」，若業者達成佈建政策設定目標，政府將補助建設，以此為誘因加速業者5G開台腳步。

中華電、台灣大、遠傳、台灣之星、亞太電信目前規劃，將於今年下半年開啟5G服務。不過，由於5G競標耗時遠高於政府、業界預期，相對也擠壓業者原先5G開台準備時間。

為了加速業者開台腳步，NCC目前手段除了編年度預算或以特別預算補助業者之外，最快的方式就是使用「5G振興方案」。

NCC解釋，由於新冠肺炎疫情關係，目前行政院考慮推出一系列振興方案，，NCC也考慮呼應政策方向，提出「5G振興方案」，來加速業者開台腳步。

NCC舉例，「5G振興方案」初步構想是政府提出5G建設目標，電信業者若能達成，就能從振興方案中得到補助，以此激勵業者全面性加速基地台等建設，但目前還是初步構想階段。

在額度方面，依照一般政府補助慣例，通常是業者先出資一半或以上金額，政府補助金額將不超過一半，但如果是在偏鄉建設，可能補助一半就會不夠，政府補助比例就要增加。

陳耀祥強調，5G競標標金將直接進入國庫，到時行政院將找經濟部、交通部、內政部等跨部會討論，不過，標金使用會考量促進業者加速基礎建設，因為儘早開啟5G服務是政策重要目標。

此外，外界先前關心的5G高資費問題，陳耀祥回應，5G會延續4G時代「質優價廉」精神，但具體資費怎麼處理，還在與行政院協調中，到時可能是使用政策工具，讓民眾用得起5G服務。