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拿紓困案威脅勞裁案？長榮航空員工網上暴動

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
航空業成為這波疫情受災戶，正面臨多事之秋，長榮航空前空服員郭芷嫣今（21）日在勞動部不當勞動行為裁決委員會召開最後一次詢問會議前，在勞動部前舉行記者會。 記者葉冠妤／攝影
航空業成為這波疫情受災戶，正面臨多事之秋，長榮航空前空服員郭芷嫣今（21）日在勞動部不當勞動行為裁決委員會召開最後一次詢問會議前，在勞動部前舉行記者會。 記者葉冠妤／攝影

航空業成為這波疫情受災戶，正面臨多事之秋，長榮航空空服員郭芷嫣今（21）日在勞動部不當勞動行為裁決委員會召開最後一次詢問會議前，在勞動部前舉行記者會，包括時代力量籍立委邱顯智及民眾黨籍立委賴香伶等現身聲援，要求長榮續聘郭芷嫣，否則不排除在紓困案中擋下長榮航空。

此段話意外引出長榮航空內部員工憤怒之火，怎麼會把勞裁案跟紓困案放在一起，這樣有考量到1萬多名員工的生計嗎?

立委賴香伶在聲援中表示，「第一線最辛苦，我和顯智，對於社運和勞權我們都長期的關注，我們會在國會裡面，盡我們所能，如果真的能夠在紓困裡面擋下長榮，我想這就是第一戰，謝謝大家！」

長榮航空針對此事也表示，郭芷嫣在勞動部不當勞動行為裁決最後一次詢問會前夕發起聯署活動、採訪通知。長榮航空對此行徑深表遺憾跟嚴正譴責。今天長榮航空員工自發性臉書社團也引起熱烈討論，對於一位員工的勞裁案將影響上萬員工的生計，還有許多旅客的權益感到不可思議；也有不少員工氣憤到直接打去立委賴香伶跟邱顯智服務處抗議。

長榮航空也表示，2019年7月長榮航空郭姓前空服員於LINE群組揚言在機長餐點加料及電爆同事，此舉已嚴重影響飛安，也招致機師疑慮且引發旅客不安，並引起美國當局的調查，這個情況也重創公司商譽，公司在保護其他員工及商譽下，經過相關的程序決定予以解僱並追究相關的法律責任。

長榮航空進一步說明，郭姓前空服員在網路聯署聲稱因為其為工會幹部身分，而遭公司打壓解僱。事實上，在公司解僱郭員的同日也有一名同樣在網路上發表「加料言論」的機師也遭解僱，顯見長榮航空以飛安為最高標準，並非因人設事。

郭姓前空服員日前於FB發文，並由桃空職工連署邀約前往勞動部聲援。此舉也造成員工的不安，機師因為此事也首度自主發起聯署，昨天向勞動部及公司表達不滿與恐慌。

長榮航空前空服員郭芷嫣21日召開記者會，意外引出長榮航空內部員工憤怒之火。翻攝長榮航空員工自主成立的社群媒體。記者黃淑惠／攝影
長榮航空前空服員郭芷嫣21日召開記者會，意外引出長榮航空內部員工憤怒之火。翻攝長榮航空員工自主成立的社群媒體。記者黃淑惠／攝影
長榮航空前空服員郭芷嫣21日召開記者會，意外引出長榮航空內部員工憤怒之火。翻攝長榮航空員工自主成立的社群媒體。記者黃淑惠／攝影
長榮航空前空服員郭芷嫣21日召開記者會，意外引出長榮航空內部員工憤怒之火。翻攝長榮航空員工自主成立的社群媒體。記者黃淑惠／攝影

長榮航空 勞動部 空服員 賴香伶

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