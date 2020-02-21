快訊

台南市將軍區發生槍擊命案！一死一重傷 槍嫌逃逸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日配量增藥局人力吃緊　沈榮津：口罩不漲價

聯合報 / 記者戴瑞瑤／即時報導
經濟部部長沈榮津。 記者黃有容／攝影
經濟部部長沈榮津。 記者黃有容／攝影

經濟部統計，國內口罩日均產量已提升到550萬片，因此成人口罩每個販售點每日配送可從200片增加到400片。但有藥局反映加重工作量、人力吃緊，經濟部部長沈榮津今出席立法院院會前受訪表示，政府將提撥一些費用給藥局增派人力，正由衛福部處理中，口罩價格不會漲，請民眾放心。

沈榮津表示，目前國內口罩日產量已提升到550萬片，預估本週會再有9台機器上線，每日可再增加90萬片產能，大約3月初之前國內口罩日產能可達到1000萬片。

口罩日產量提升，成人口罩每個販售點每日配送從原本200片提升到400片；兒童口罩每個販售點原每日配送50片提升至200片，但有部分藥局反映業務量加重、人力吃緊。沈榮津表示，政府將撥一些費用給藥局來增派人力，但口罩售價不會受到影響，目前衛福部正在處理中。

口罩 沈榮津 經濟部

延伸閱讀

政府補助藥師增補人力 沈榮津：不影響口罩價格

經長：口罩視為戰備資源 將研擬屯兵產業政策

台灣產業大老組國家隊拚日產千萬片 口罩之亂可終結嗎？

開學後 高中以下由教部供給口罩

相關新聞

影／解雇案開庭 郭芷嫣：正義只是遲到不會不到

前長榮空服員、桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣，因在LINE群組揚言要「電爆」罷工中途落跑空服員，及替機師主餐「加料」，遭...

新冠肺炎衝擊 沈榮津：歐美促移轉生產基地 台成高階製造中心

經濟部長沈榮津今天說，美中貿易戰後台商利用機會回台灣，這次因新冠肺炎衝擊，在大陸台商開不了工，有歐美大廠希望大陸台商移轉...

影／解雇案開庭 郭芷嫣：正義只是遲到，不會不到

前長榮空服員、桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣，因在LINE群組揚言要「電爆」罷工中途落跑空服員，及替機師主餐「加料」，遭...

影／挺郭芷嫣 邱顯智諷：長榮是中國的航空公司？

前長榮空服員、桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣，因在LINE群組私人言論，在去年長榮空服罷工落幕第2天，即遭長榮以影響飛安...

日配量增藥局人力吃緊　沈榮津：口罩不漲價

經濟部統計，國內口罩日均產量已提升到550萬片，因此成人口罩每個販售點每日配送可從200片增加到400片。但有藥局反映加...

立院開議首日 朝野聚焦防疫照顧假津貼

立法院今（21）日開議首日，行政院長蘇貞昌與各部會首長，出席進行施政報告並接受備詢，議場焦點全放在防疫及紓困振興條例草案...

業者FB賣口罩頻遭檢舉 消保處：臉書將依政策處理違法

新冠肺炎疫情持續影響，為防杜不肖業者對徵用口罩哄抬價格或囤積居奇，消保處今（21）日表示，除日前已邀集網路平台業者研商自...

影／郭芷嫣遭長榮解雇！勞動部裁決開庭前 工會相挺

長榮航空空服員去年罷工期間，長榮航空前空服員郭芷嫣在Line群組中發言要在機師餐點中「加料」並「電爆」同事，被長榮航空認...

勞保局e化服務 線上預辦加退保免出門

勞動部勞保局今（21）日表示，投保單位可積極響應「e化服務系統」，以「網路」取代「馬路」。特別是現在受到新冠肺炎疫情衝擊，投保單位透過e化服務系統不僅更便利，也可避免親臨郵局或勞保局，增加人群接觸的感染風險，而且還能節省到郵局郵寄或親赴勞保局辦理的人力、時間及費用。

疫情衝擊 國保欠費可申請分期繳納

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊民眾生計，勞動部今日提醒，國民年金被保險人請領保險給付時，如果有保險費未繳清，勞保局會暫行拒絕給付，如無力一次繳納積欠的保費，可向勞保局辦理分期繳納。

蔡總統：生醫將成為台灣下一個兆元產業

蔡英文總統今（21）日接見「2019年國家生技醫療品質獎」獲獎團隊代表，她表示，政府會持續推動生醫產業的發展，增加更多研...

一場疫情、一紙人事聲明 揭開微風裁員真相

2月12日，報紙上登出斗大的標題：「震撼彈，微風驚傳裁員近3成！」

熱門新聞

外資落跑 台幣爆量重貶

5G頻譜位置結標 中華電信20.8億元搶下魚肚

航空業求救 疾呼三大紓困

海力士員工染疫風險…業界憂南韓若淪陷 3C恐全面缺料

紅色鏈攻進iPhone組裝 衝擊和碩、緯創

5G位置協商破局！馬拉松會議近10小時 21日一回合競價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。