日配量增藥局人力吃緊　沈榮津：口罩不漲價

經濟部統計，國內口罩日均產量已提升到550萬片，因此成人口罩每個販售點每日配送可從200片增加到400片。但有藥局反映加重工作量、人力吃緊，經濟部部長沈榮津今出席立法院院會前受訪表示，政府將提撥一些費用給藥局增派人力，正由衛福部處理中，口罩價格不會漲，請民眾放心。

沈榮津表示，目前國內口罩日產量已提升到550萬片，預估本週會再有9台機器上線，每日可再增加90萬片產能，大約3月初之前國內口罩日產能可達到1000萬片。

口罩日產量提升，成人口罩每個販售點每日配送從原本200片提升到400片；兒童口罩每個販售點原每日配送50片提升至200片，但有部分藥局反映業務量加重、人力吃緊。沈榮津表示，政府將撥一些費用給藥局來增派人力，但口罩售價不會受到影響，目前衛福部正在處理中。