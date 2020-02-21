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經濟部再核准三家中小企業投資 通過146家、617億元

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導

經濟部今（21）日召開「中小企業加速投資行動方案」聯審，再核准三家中小企業，擴大投資超過3億元，包括東芳塑膠、御田食品、金晶精密。

經濟部指出，目前該方案已通過146家中小企業投資約617億元，帶來6,081個本國就業機會。總計投資台灣三大方案已帶動361家企業投資約8,746億元，創造72,376個本國就業機會，後續還有超過80家企業排隊待審中。

新冠肺炎肆虐，中小企業首當其衝，東芳塑膠過去有七成的產品銷往中國大陸，近日因疫情而延遲出貨、影響營收，但廠商藉由該方案獲營運資金補助，計畫投資4,300萬元在桃園龍潭廠添購國產智慧化造粒設備，招募18名本國員工，未來也將拓展東南亞市場版圖，調整投資布局分散風險。

不過，「養生補品」業績則因為新冠肺炎逆勢成長，訂單翻倍、產線滿載供不應求。經濟部表示，御田食品已規劃投資超過4,000萬元在屏東廠房建置智慧化產線，取代目前人力充填方式，以因應業績快速成長，並招聘10名本國人才。

經濟部說明，物流業起家的御田食品，將各類食品加工技術結合物流優勢，逐漸在食品代工供應鏈占有一席之地，代表性產品包括知名藥妝店滴雞精、人氣餐飲集團麻辣醬包等精萃類食品；藉由這次添購日本量身打造的智慧化包裝機台及滅菌釜等先進加工設備，可大幅提升產能，實現食品製造暨流通國際級企業的願景。

此外，近年來金晶精密的跨國訂單需求漸增，為達到客戶產能與多元化加工需求，將投資逾2億元在台中太平區擴建智慧化廠房並增聘15名本國人才，透過提升產能與擴充加工設備多元性，來承接具更高附加價值的特殊訂單。

金晶精密深耕精密零件加工近20年，加工精度可達+/-0.003mm、表面粗糙度可達到Ra0.3，觸及加工領域甚廣，有鐿鈦科技醫療微創手術刀桿、5G連結器、亞洲光學瞄準器、航太產業扣件零件、汽車安全氣囊零件等。

除了OEM也提供ODM服務，協助客戶進行設計、開發、測試、量產甚至組裝，利用加工經驗結合使用面，設計出方便快速的組裝方式，使客戶降低組配成本，提高良品產出率。

經濟部 新冠肺炎

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