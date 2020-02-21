快訊

再增48例確診！南韓染新冠肺炎人數達204人

5G頻譜位置結標！中華電信20.8億元搶下「黃金魚肚」

業者FB賣口罩頻遭檢舉 消保處：臉書將依政策處理違法

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

新冠肺炎疫情持續影響，為防杜不肖業者對徵用口罩哄抬價格或囤積居奇，消保處今（21）日表示，除日前已邀集網路平台業者研商自律規範，阻却網路平台業者販售的口罩價格異常外，近日又再邀請台灣臉書（Facebook）社群網路平台及相關主管機關開會。「臉書」承諾，稱將依公司政策處理違反社群守則或違反台灣法律的內容。

消保處表示，在網站上販售國內生產製造或國外進口的醫療或外科手術口罩，須符合藥事法及「藥商（局）得於通訊交易通路販賣之醫療器材及應行登記事項」的規定，取得藥商（局）許可執照及醫療器材許可證始得販售。

倘未取得或未揭露藥商（局）及該產品許可證等相關資料而有販售行為，即屬違法。

消保處指出，國內各網路平台業者業已建立自律機制，即先行檢視平台業者販售的口罩價格，一旦有異常的情形，即予以下架，此項機制運作已有相當成效。

只是，消保處也發現，有部分業者因此轉而在「臉書」繼續販售，迄今已收到約20件檢舉案件。

因此，消保處也特別邀集「臉書」、相關主管機關及地方消保官開會研商。「臉書」承諾，將依公司政策處理違反社群守則或違反台灣法律的內容，並協助宣導，以免平台使用人不慎觸法。

消保處提醒消費者，如發現政府徵用之口罩有價格異常、囤積或品質瑕疵等情事，可撥打1950消費者服務專線，或向行政院消費者保護會網站進行線上申訴，以保障自身權益。

口罩 醫療器材

延伸閱讀

日本買口罩捐大陸後　大S沉寂多日再發聲變這樣

老師免費教口罩套製作 媽媽們學得好開心

昧著良心發災難財！網路行銷N95 只是一般防塵口罩

臉書可以賣口罩？消保處：臉書將依公司政策處理違法

相關新聞

影／郭芷嫣遭長榮解雇！勞動部裁決開庭前 工會相挺

長榮航空空服員去年罷工期間，長榮航空前空服員郭芷嫣在Line群組中發言要在機師餐點中「加料」並「電爆」同事，被長榮航空認...

勞保局e化服務 線上預辦加退保免出門

勞動部勞保局今（21）日表示，投保單位可積極響應「e化服務系統」，以「網路」取代「馬路」。特別是現在受到新冠肺炎疫情衝擊，投保單位透過e化服務系統不僅更便利，也可避免親臨郵局或勞保局，增加人群接觸的感染風險，而且還能節省到郵局郵寄或親赴勞保局辦理的人力、時間及費用。

疫情衝擊 國保欠費可申請分期繳納

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊民眾生計，勞動部今日提醒，國民年金被保險人請領保險給付時，如果有保險費未繳清，勞保局會暫行拒絕給付，如無力一次繳納積欠的保費，可向勞保局辦理分期繳納。

蔡總統：生醫將成為台灣下一個兆元產業

蔡英文總統今（21）日接見「2019年國家生技醫療品質獎」獲獎團隊代表，她表示，政府會持續推動生醫產業的發展，增加更多研...

一場疫情、一紙人事聲明 揭開微風裁員真相

2月12日，報紙上登出斗大的標題：「震撼彈，微風驚傳裁員近3成！」

名家觀點／我們擁有容許實驗的環境嗎？

看到一篇關於教職教育的新聞：前瞻基礎建設編列80億元的「優化技職校院實作環境計畫」來改善技職教育環境；同時，將在未來五年編列325億進行「技專校院高等教育深耕計畫」，除引導各校發展特色，也針對技職教學設備與實習場域進行改善。

去年全年旅行支出6,200億 創新高

台灣民眾熱中海外旅遊，旅行支出與旅行收支逆差雙雙飆上歷史新高。中央銀行昨（20）日公布，去（2019）年全年旅行支出高達205.07億美元、約新台幣6,204億元，創下歷史新高，去年旅行收支逆差達61億美元，同步締造歷史新高紀錄。

外銷訂單1月海外生產比 降至48%

外銷訂單1月海外生產比降至48.8％，經濟部統計處指出，雖然1月主要還是反映季節因素，但去年以來供應鏈重組趨勢，加上新冠肺炎疫情衝擊，提升台商回台生產意願，預估未來海外生產比會繼續下降。

1月資通信外銷訂單跌幅 比預期大

1月外銷訂單主要接單貨品及主要接單地區全盤皆墨。其中資訊通信產品跌幅超乎預期，年減幅達17%，該產品類別占整體外銷訂單比重高，牽動外銷訂單表現不如預期。

1月外銷訂單大減12% 首季能否成長考驗大

經濟部統計處昨（20）日公布1月外銷訂單金額353.1億美元，年減12.8%，為近七年來最大單月減幅，春節效應及新冠肺炎疫情衝擊下，讓淡季更淡，表現不如預期。

重大建設 將可檢討變更國土計畫

行政院昨通過「國土計畫法」部分條文修正草案，增訂「經行政院核定之國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫。內政部指出，此次修法攸關國土永續發展及土地使用秩序，已列為本會期立法院的優先法案。

1月外銷訂單年減12.8％ 2月疫情衝擊更大

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟活動，經濟部昨公布一月外銷訂單年衰退百分之十二點八，創近七年來最大減幅，達三五三點一億美元，比上月預估略低；由於疫情因素逐漸發酵，預期二月外銷訂單金額將更少，總影響約三十億至三十五億美元，「災情」最嚴重的為資通訊產品，預估占減少金額的八成，第一季整體訂單表現恐怕也要下修。

熱門新聞

喻尹衍樑車被撞怒記經理人大過 顧立雄：總經理要說「不」

外資落跑 台幣爆量重貶

航空業求救 疾呼三大紓困

海力士員工染疫風險…業界憂南韓若淪陷 3C恐全面缺料

5G頻譜位置結標 中華電信20.8億元搶下魚肚

紅色鏈攻進iPhone組裝 衝擊和碩、緯創

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。