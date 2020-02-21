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勞保局推e化服務 投保單位申辦率約43%

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

勞動部勞保局今（21）日表示，投保單位可積極響應「e化服務系統」，特別是現在受到新冠肺炎疫情衝擊，投保單位透過e化服務系統不僅更便利，也可避免親臨郵局或勞保局，增加人群接觸的感染風險，而且還能節省到郵局郵寄或親赴勞保局辦理的人力、時間及費用，以「網路」取代「馬路」。

勞保局自2000年開始推動「e化服務系統」，根據勞保局統計，目前有選擇e化服務系統的投保單位有24萬4459家，約佔總投保家數的43%，還有很大努力空間。

勞保局表示，「e化服務系統」提供投保單位比紙本申報方式更省錢、便利、快速又安全的申報管道，且全天24小時皆可使用，全年無休，投保單位不必受限於郵局或勞保局（辦事處）的服務時間。

勞保局指出，投保單位申請成為勞保局「e化服務系統」的申辦單位，在申報員工勞（就）保加保、退保、投保薪資調整及育嬰留職停薪續保、復職等作業會更加便利、快捷，申報成功後第三個工作天即能上網查詢申報的投保資料。

此外，勞保局為使投保單位申報員工加、退保更具彈性化，自2020年1月起，勞保局「e化服務系統」新增了線上預辦加、退保功能，只要是勞保局網路申辦單位（包含職業工會、漁會），都可在確認勞工預定到職、入會、到訓或或離職、退會、結訓日起前10日內線上預辦加保或退保，保險效力從投保單位預定的加、退保當日生效，使勞保局e 化服務更升級，投保單位使用更便利。

同時，勞保局也將於3月18日起至6月18日止，共計辦理30場次「勞保網路申辦承保作業說明會」，邀請尚未成為勞保局網路申辦單位的投保單位參加，協助尚未使用勞保網路申辦作業的單位了解相關操作流程及介面功能。

勞保 保單

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