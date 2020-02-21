貿聯攜Speedy Industrial Supplies 簽署股權買賣契約
全球線束領導廠商貿聯控股宣布，今（21）日已經完成與新加坡商Speedy Industrial Supplies Pte Ltd股權買賣契約之簽署。根據協議，貿聯以總交易金額6,500萬新加坡幣現金取得100%股權。
兩方預計在 2020年上半年完成交割，交割前仍維持正常營運。
Speedy Industrial Supplies Pte Ltd成立於1987年，生產基地位於新加坡和馬來西亞，營運辦公室設於新加坡。主要提供工業用之電子製造服務（EMS）解決方案，產品涵蓋線束組裝、電路板模組、機台系統組裝、電機系統組裝等一站式服務，應用領域在半導體設備、醫療設備、工業精密設備，客戶遍及亞洲、美國，以及歐洲。
貿聯藉由此收購行動，整合下游電子製造服務，獲得更多的客戶與市占，深耕工業用市場；新事業部亦可運用貿聯在北美和歐洲市場的高能見度，未來在全球業務發展上更具優勢。
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