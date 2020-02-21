曬美照賺大獎 台電攝影比賽投稿倒數3天
拍了美照無處曬？台電舉辦「綠動隨手拍」攝影比賽進入倒數階段，結合節能減碳及年節主題，2月24日前將手邊的年節照片上傳台電綠網投稿參賽，就有機會拿下首獎2.2萬元。
此外，參與投票、分享，還能再抽iPhone 11、Dyson吸塵器及40名500元禮券。
台電說明，此次攝影比賽以「節能減碳過好年」為題，徵稿期限至2月24日止。台電將邀請攝影專業評審以「主題內涵豐富度」及「構圖美感」為標準評選出前20名進行網路票選，民眾可於3月11日至4月6日到台電綠網投票，最終將票選出前三名，分別可獲得2.2萬、1.6萬及1萬元獎金，以及17名佳作可得3,000元。
台電指出，攝影比賽結合節能減碳及年節主題，提供總獎金13.5萬元。同時，也設置三名人氣獎，分別可獲2,000元，台電也將加碼抽出投稿幸運獎，提供1名拍立得相機及20名500禮券。
台電表示，多年來除了穩定供電，為實踐低碳永續及綠色生活等理念，成立「台電綠網」傳遞台電人友善環境的熱情，在去年推出結合蜜蜂與電燈泡的台電綠網吉祥物「嗶寶」，象徵台電人以蜜蜂般辛勤，為全民來電的形象。
台電自2016起舉辦「台電綠動隨手拍」攝影比賽，歷經三屆比賽已票選出60名得獎者，並發出25萬元獎金。此次攝影比賽以「節能減碳過好年」為主題，歡迎民眾投稿具有農曆年節氣氛且與綠色生活、節電、或友善環境之電力設施有關之照片，像是LED燈籠、過年到宮廟參拜不用香等。
台電提醒，在4月6日前分享、投票，將攝影比賽活動消息分享至FB、Line、Twitter等社群媒體，就能抽iPhone 11跟500元禮券，分享天數越多中獎機會越大。
台電說，前三屆「綠動隨手拍」以環境友善為題，2019年奪下第一名的許小姐分享，她每天下班都會經過林口的西濱海岸公路，看著晚霞間微風徐徐的吹動風車發電十分有意境，便以「西濱風車入夜之美」為題拍下美照。
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