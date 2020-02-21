名家觀點／我們擁有容許實驗的環境嗎？

看到一篇關於教職教育的新聞：前瞻基礎建設編列80億元的「優化技職校院實作環境計畫」來改善技職教育環境；同時，將在未來五年編列325億進行「技專校院高等教育深耕計畫」，除引導各校發展特色，也針對技職教學設備與實習場域進行改善。

類似的新聞不斷地提醒我們政府有用心在哪些場域與面向，因為不可能每一位公民都有時間與資源緊盯著每一項政策的規劃與施行細節，因此，我們只好委託人民代表來幫我們緊盯著政府的施政。但眾人之事多如牛毛，我們的代議士也有他們的極限，因此也不可能代替我們確認人民的納稅每一分錢都花得合理，且用在刀口上，發揮它最大的價值。

看到這篇新聞，讓我想到2019年諾貝爾經濟學獎得主，三位的其中兩位是夫妻，巴納吉（Abhijit Banerjee）、杜芙若（Esther Duflo），他們所著的《窮人的經濟學》中所提到的一個很有意思的實驗。兩位作者希望能延長印度學童的學校教育時間，印度政府自然是願意補助，但重點是怎麼補助呢？補助多少經費是一回事，補助誰，怎麼補助是另一回事，這才是真正的問題。

最直覺的選擇是將補助款花在老師身上，培訓老師或聘任更優秀的老師，應該可以提升學童的學習效果，同時讓他們更願意待在學校裡吧？同時，有專家提到也許學童是因為生病或貧困無法上學，因此，補助款用來給藥，讓孩子們除蟲，或是免費供應午餐，讓他們至少可以在學校享用健康營養的午餐，或許也能大大提升學童上學的動機？此外，有專家說，家長才是決定學童能不能每天上學的關鍵。或許應該將補助的重心放在家長身上，若家長真切明白讓小孩上學是個穩賺不賠的投資，他們應該就會排除萬難讓學童持續上學。

補助老師、除蟲、午餐、家長聽起來似乎都是好主意，都言之成理，這時候，最簡單的做法就是請示長官，讓長官來決定，但是，長官真的就會知道何者是最有效益的作法嗎？

長官的決策風格就在此展現。有人英明神武地覺得自己就是知道答案，有人請更多專家表達意見，有人召開公聽會，廣納民意，有人就乾脆全部進行，最不容易收到抱怨。這樣的決策太困難，也因此，顯少時候我們的投資能達到最好的效益。

經過多次實驗，巴納吉與杜芙若發現印度政府每100美元的補助款，可以分別延長學童1.7、28、 2.8、40年的總就學時間（不是單一學童，是受影響的學童的總就學時間）。

你沒有看錯，在這四種策略中，補助家長教育才是最有效的，可以帶來40年的教育延長效益。也就是說，同樣的經費，這四種補助方式，可以帶來超過23倍的效益差別！

試想，我們的政策是如何形成的？有經過如此嚴密的實驗與量測，來決定最有效益的政策施行方式嗎？

希望這個例子可以帶大家看見，在真理之前，我們的知識與經驗經常是微不足道的。政府施政如是，企業管理也如是，不要只想追求大數據與人工智慧，許多時候，實驗才能帶領我們到對的道路上。再回過頭來思考，我們的政策形式，容許以實驗來輔助嗎？在企業管理實務中，有容錯的空間嗎？實驗是常態嗎？還是期待高層的經驗永遠能指引正確的方向？（作者是台灣人工智慧學校執行長）