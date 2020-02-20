美中紛爭+疫情衝擊 經濟部：海外生產比會續降

外銷訂單1月海外生產比降至48.8％，年減2個百分點。經濟部統計處指出，1月主要反映季節因素，但去年以來美中紛爭促使產業供應鏈重組的趨勢持續，再加上近日新冠肺炎疫情衝擊，提升台商回台生產意願，估未來海外生產比還會再下降。

經濟部統計處說明，外銷訂單統計包括業者接單後，在國內生產及交由海外生產者，因此接到訂單後，未必全經由我國海關出口；今年1月訂單金額中有48.8%在海外生產，較去年同期下降2個百分點。

統計處處長黃于玲表示，1月的外銷訂單海外生產比下降，主要受到季節性因素影響；主因手機、筆電等資訊通信產品的海外生產比重，本身就高逾九成，且正好處於產業淡季及工作天數較少，當這些產業的接單減少時，就同步使整體海外生產比下降。

不過，黃于玲說，雖然1月屬季節因素較高，但長期而言，供應鏈重組的態勢不變，產業經歷美中貿易紛爭的波折，又面臨當前的新冠肺炎疫情衝擊，業者的風險意識更高，不論供應鏈重新布局或是台商回台的趨勢均不變，預期未來海外生產比會持續降低。