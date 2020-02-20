1月外銷訂單年減12.8％ 2月疫情衝擊更大

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟活動，經濟部昨公布一月外銷訂單年衰退百分之十二點八，創近七年來最大減幅，達三五三點一億美元，比上月預估略低；由於疫情因素逐漸發酵，預期二月外銷訂單金額將更少，總影響約三十億至三十五億美元，「災情」最嚴重的為資通訊產品，預估占減少金額的八成，第一季整體訂單表現恐怕也要下修。

新冠肺炎疫情不僅造成中國大陸供應鏈延後開工，各國也陸續傳出疫情，統計處處長黃于玲表示，新冠肺炎疫情在二月影響將擴大，短期內將影響消費、生產及出貨，不利全球貿易成長，接受調查的廠商中，超過六成表明將受衝擊。

除了國內接單衰退，近期人民幣、韓元等亞洲貨幣貶值，新台幣昨天也續貶一點○二角，收在三十點二五四元，連四日貶值，為逾半個月新低，也開始反映肺炎疫情蔓延帶來的衝擊。

統計處指出，今年一月工作天數由於有春節假期，比去年一月少了六天，其中資訊通信及電子產品因手機、筆電等組裝代工與供應鏈訂單減少，且去年同期由於貿易戰提前拉貨，基期較高，分別年減百分之十七、百分之一點三，淡季表現比預期中更明顯。

不過，黃于玲指出，新冠肺炎疫情在一月影響還不大，約二至三億美元、影響○點六個百分點；據統計處調查，僅一成六廠商指出已受到實際波及。

黃于玲說，新冠肺炎疫情二月影響將擴大，接受調查的廠商中，以光學器材有百分之七十五受影響最多，機械、塑橡膠製品各有七成「受災戶」居次。

由於去年春節在二月，基期較低，因此統計處預估，二月訂單仍將年增百分之九點七至十四點九左右。若無新冠肺炎因素，原本估計年成長破兩成，黃于玲直言，第一季外銷訂單數字勢必要下修，不過下修多少，還要看三月的疫情狀況，不確定性仍高。

黃于玲表示，未來疫情緩解後，經濟活動回復正常，加上５Ｇ通訊、高效能運算、人工智慧、物聯網等新興應用持續帶動市場商機，可望挹注我國接單成長動能。