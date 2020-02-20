開曼列歐盟黑名單 資誠：留意三種影響對象

歐盟於本周決議將開曼群島、巴拿馬、塞席爾和帛琉加入租稅不合作黑名單，資誠聯合會計師事務所今（20）日表示，已在開曼設立公司的台商，要特別留意開曼公司的股東、往來客戶甚至子公司，這三種對象是否來自歐盟成員國。

資誠會計師徐麗珍指出，集團企業要持續觀察歐盟成員國可能的法令變動，針對黑名單地區，歐盟成員國必須在2021年1月1日之前確立制裁措施，像是支付股利、利息、權利金、服務費給黑名單地區時，要採取懲罰性扣繳稅率，法國就高達75%。

除此之外，徐麗珍指出，歐盟國家納稅人收到來自黑名單地區公司的股利，將不適用股利所得免稅，造成開曼公司的歐盟股東必須繳稅；歐盟成員國納稅人及企業支付利息、權利金、服務費等給黑名單地區，在稅務申報時，也不可認列為費用。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人指出，由於開曼被列入歐盟黑名單，台商跨國集團應檢視開曼公司是否有歐盟個人或法人股東，或跟歐盟國家有交易往來，或直接持有歐盟國家的子公司，這三種情形將會受到影響。

除了歐盟的懲罰，蘇宥人提醒，開曼公司目前仍必須配合實質營運法規，以免遭遇被當地主管機關懲罰，導致公司無法取得董事職權證明書（Certificate of Incumbency），進而不能運用OBU銀行帳戶資金。

蘇宥人表示，開曼已積極開始與歐盟的協商，欲盡早脫離黑名單，雖然相關修法作業應集中在投資基金領域，仍需觀察是否進而影響實質營運法令、細則及相關解釋。