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1月外銷訂單創近七年最大減幅 Q1正成長恐有變數

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

春節效應及疫情衝擊讓淡季更淡，經濟部統計處今（20）日公布1月外銷訂單金額353.1億美元，年減12.8%，為近七年來最大單月減幅。此外，統計處原先預估今年第1季外銷訂單可望轉正，但官員坦言，如今勢必需要下修，首季能否維持正成長要看疫情發展。

新冠肺炎疫情延後中國大陸開工期程，製造業生產面臨斷鏈問題。經濟部統計處指出，若在無疫情的狀況下，原先預估2月外銷訂單將年成長21.1%至26.3%，加入疫情考量後，則大幅下修預估值為年增9.7%至年增14.9%。

統計處處長黃于玲說明，1月外銷訂單尚未明顯反映疫情衝擊，主要受到電子淡季因素及工作天數較去年同月減少六天等季節因素影響較大；評估1月受到疫情影響的訂單金額僅2、3億美元，約占0.6個百分點。

黃于玲並指出，由於疫情在2月開始嚴峻，評估2月開始會較明顯受疫情影響，使2月訂單金額減少30億至35億美元；受影響產業則依序為光學器材、橡膠、機械、資通訊與基本金屬製品。

此外，統計處原先預估今年第1季可望在美中貿易紛爭緩和使及新興應用需求提升之下，轉為正成長。但，黃于玲今日也坦言，面對疫情衝擊消費、生產及出貨，不利全球貿易成長，勢必需要下修原先的預估，不見得能維持正成長，須持續關注疫情動向。

黃于玲說，根據外銷訂單接單100家廠商調查，66%業者回應表示將受影響，64%業者表示為負面影響；另有2％業者表示訂單增加。

其中，表態受影響業者家數最多的產業為光學製品業，有75%業者認為受到負面影響；其次是橡膠及機械製品，均有71.4%業者認為受疫情衝擊。

不過，排名第四、68.8%的資通訊產品業者，因占外銷訂單統計比重較高，回報受影響的金額高達整體八成；而認為訂單將增加的業者，則是電子產品及基本金屬為主。

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