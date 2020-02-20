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歐盟公布AI白皮書 管制高風險產業

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
歐盟執委會主席馮德萊恩表示：「我們想要鼓勵企業家和研究者發展AI，同時讓社會大眾安心使用。」(Photo by 影片截圖)
歐盟執委會主席馮德萊恩表示：「我們想要鼓勵企業家和研究者發展AI，同時讓社會大眾安心使用。」(Photo by 影片截圖)

在AI專利幾乎被美國和中國企業壟斷的情況下，歐洲打算要急起直追發展AI產業！歐盟執委會19日公布一份白皮書，建議只針對高風險的AI（如醫療設備、自駕系統等）進行管制，譬如確保AI使用的資料必須是「無偏見的」。但也有業界人士指出，何謂高風險AI定義不明確，對AI進行管制，可能使美國的科技大廠卻步。

期望年底通過草案

根據《德國之聲》和《歐洲新聞台》報導，歐盟執委會主席馮德萊恩表示：「我們想要鼓勵企業家和研究者發展AI，同時也讓社會大眾能安心使用。」AI產業可謂明日之星，馮德萊恩指出，目前歐盟AI產業的產值高達3,000億歐元，共創造出570萬個工作機會，5年後，產值更可望翻3倍。但世界智慧財產權組織指出，中美的企業佔有85%的AI專利，歐盟得急起直追才行。

然而，歐盟內部市場與服務專員布雷頓表示，歐盟必須根據《一般資料保護規範》，以確保基本人權不受侵犯。譬如臉部辨識的科技，許多隱私權專家和運動人士向來擔心可能有侵犯隱私之虞，對此，歐盟執委會希望這個議題能經過充分的公共討論，歐洲議會則期望在年底之前完成對於AI發展規範的草案。

業界擔憂程序耗時

白皮書主要是針對高風險的AI，包含醫療設備、自動駕駛以及決定社會保險支付的系統。《TechCrunch》指出，白皮書的建議包含AI使用的資料必須是「無偏見的」，以確保沒有歧視的現象；演算法能夠使用的消費者資料必須要有保護；以及促進企業與政府的「資料分享」。

對此，「DIGITAL EUROPE」會長波妮菲爾德達爾認為，與其急著對新科技大加限制，不如強化法律架構，以彌補產業和公民社會之間的隔閡，限制應只及於「高風險的AI」。

然而也有產業界人士擔心，高風險AI的範圍難界定，此外，繁瑣且官僚的認證程序恐怕曠日廢時。對管制較少的美國科技公司來說，可能也會降低其進入歐洲市場的意願。

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