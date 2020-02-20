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製造業紓困 經濟部爭取利息補貼加碼至34.5億元

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

搶救製造業經濟部工業局今（20）日赴政院提報，推出紓困振興「四大機制、五大加碼」方案，爭取特別預算經費加碼34.7億元，合計經濟部共有200億元預算需求。其中，除了製造業納入「千億保方案」，更新增專屬製造業的利息補貼逾9億元，合計爭取近35億元利息補貼額度。

經濟部工業局表示，經盤點，主要受疫情影響業者為電子組裝業、半導體業、面板、太陽光電、石化產業、航太飛機零件業、造船業及中小企業。

受影響程度不一，包括復工不順、大陸缺工、備料不足或物流受阻，也有供應鏈斷鏈的情況或疑慮；甚至有業者認為3月以後都不見得能回復正常運作。

經濟部工業局長呂正華說明，四大紓困調節機制包括一、設置串聯公協會設立單一窗口協處平台，二、簡化原物料進口文書作業，提升通關效率。三、擴大台商回台投資，四、強化新南向產業布局。

呂正華說，預算爭取加碼34.76億元，分別規劃五項計畫，一、提供9.46億元製造業利息補貼，二、11.8億元協助製造業技術提升，三、研發固本10億元，四、在職充電1.5億元，五、市場拓銷2億元。

經濟部官員說明，在利息補貼部分，除了中小企業處約有25億元的額度，工業局也針對製造業再加碼，合計經濟部約有34.5億元的利息補貼額度，使用規則均相同；此外，中企處上周提出「千億保」方案也適用於製造業。

在技術提升部分，工業局表示，在初步輔導時會將業者分流為四種對象，包括：中小製造業、傳統產業、中堅企業及中小企業；分別有25萬元至1,200萬元不等的金額補助，此外，為避免WTO疑慮，政府補助金額絕對不會超過投資額的50%。

至於研發固本，呂正華說，該項目會透過徵選業者的方式進行，預計參與廠商僅50家，鼓勵業者在疫情期間持續投入創新研發，引導留用研發人員，深化研發能量，預計帶動企業投入研發人力2,000人次及60億元的投資金額。

工業局指出，該方案主軸著重企業在既有技術上紮根，並導入5G、AI等新興科技的應用或產品企劃；目前已計劃納入「快篩晶片」等對疫情穩定將有顯著效益的生技業者，但不明確表示僅限生化產業。

另外，呂正華強調，其中「在職充電」，不同於勞動部設有企業放無薪假的門檻，工業局納入企業在訂單較少的空閒時間，提供免費課程及員工補貼，讓在職員工進修加值、提升技能，為後續疫情結束、景氣復甦後的運作高效能做準備。

製造業 經濟部 疫情

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