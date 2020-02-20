1月外銷訂單年減12.8% 新冠疫情恐再影響逾30億美元

經濟部今（20）日公布2020年1月外銷訂單統計，統計處處長黃于玲表示，因春節與去年月份不同影響，1月外銷訂單353.1億美元，年減12.8%，比上月預估還要慘。根據統計處對廠商調查結果，由於新冠肺炎疫情延燒，預期2月訂單金額將更少，總影響約30至35億美元。

統計處指出，今年1月工作天數由於春節因素，比去年少了一周左右，且資通訊產品淡季表現比預期中更明顯，1月外銷訂單年減12.8%，寫下近七年新低。不過，新冠肺炎疫情在1月僅影響約2至3億美元、0.6個百分點，據統計處調查百家廠商，僅一成六指出已有影響。

黃于玲說，新冠肺炎疫情在2月影響擴大，短期內將影響消費、生產及出貨， 不利全球貿易成長，接受調查的百家廠商中，高達66家表明將受衝擊，影響家數以光學器材75%最多，機械、塑橡膠製品占7成居次；總共預估使2月外銷訂單減少30至35億美元，「災情」最嚴重的為資通訊產品，占減少金額8成。

黃于玲表示，未來疫情緩解後，經濟活動回復正常，加上5G通訊、高效能運算、人工智慧、物聯網等新興應用持續帶動市場商機， 可望挹注我國接單成長動能。