工商團體管制放寬 高齡會務人員可享優退

工商團體注意，內政部於今（20）日部務會報通過修正辦法，放寬過去對工商團體人事的管控，包括待遇考核回歸勞動法規、針對屆退會務人員新增優退條款等，將於近日發布施行。

本次修訂的項目包括：原本規定對工商團體聘用的秘書長、組長、幹事等會務工作人員，都有學經歷的條件限制，並限制設置內部組織不得另行聘僱人員擔任事務性工作，這次修法即刪除這些規定，讓團體能夠視業務需要及性質，自行訂定。

內政部表示這次修法也放寬會務工作人員的待遇薪點及考核獎懲，相關規定回歸《勞動基準法》，並由團體自行於服務規則訂定規範，以提升團體人力運用及管理自主性。

針對不適任的會務人員，內政部表示，也將簡化工作人員的聘僱與解僱行政流程，並增列退休金年資計算的但書規定，於《勞工退休金條例》規定的基本保障外，團體可經由理事會同意，針對65歲以上申請退休的會務工作人員，提高退休金給付，以落實團體自治自律精神。

內政部指出，《工商團體會務工作人員管理辦法》修正草案，將依法制作業程序，於近日發布施行。另也將持續研修《社會團體法》及相關子法，以鬆綁人民團體管理相關法制，提供人民更寬廣與自由的結社環境。