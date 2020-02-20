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不如預期！1月外銷訂單353.1億美元 年減12.8%
經濟部今（20）日公布1月外銷訂單金額為353.1億美元，年減12.8%，不如預期。
經濟部統計處說明，外銷訂單統計內涵包括業者接單後在國內生產及交由海外生產者，因此訂單生產後未盡全經由我國海關出口；今年1月訂單金額中有48.8%在海外生產。
依照歷年訂單變動情形，再加上考量春節因素及新冠肺炎疫情等影響，經濟部統計處預估，2月外銷訂單金額約為317億至332億美元，年增9.7%至年增14.9%。
受產業接單淡季及春節工作日數減少影響，1月外銷訂單353.1億美元，較上月減19.4%；與去年同月相較，雖有少數業者受新冠肺炎疫情影響，但主要仍因今年春節與去年所在月份不同，比較基數相對較高，致年減12.8%。
按貨品別觀察，各貨品除均受春節因素影響外，資訊通信及電子產品因手機、筆電等組裝代工及供應鏈訂單減少，分別年減17.0%及1.3%；光學器材因面板市場供過於求，價格仍低於上年同期，加上背光模組接單減少，致年減18.8%。
傳統貨品方面，由於全球景氣不確定性仍高，市場保守觀望，加上產品價格普遍仍低於去年同期，接單均呈負成長，其中基本金屬年減15.2%，塑橡膠製品年減21.2%，化學品年減21.6%，機械年減13.9%。
展望未來，統計處表示，武漢肺炎疫情持續延燒，短期內將影響消費、生產及出貨，不利全球貿易成長，惟未來疫情緩解後，經濟活動回復正常，加上5G通訊、高效能運算、人工智慧、物聯網等新興應用持續帶動市場商機，可望挹注我國接單成長動能。
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