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收納櫃龍頭樹德企業響應根留台灣 斥資逾18億轉型經營

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

投資台灣事務所今（20）日再核准深耕台灣50年的台灣收納櫃龍頭樹德企業斥資逾18億元擴大投資。

經濟部表示，「根留台灣企業加速投資行動方案」自去年7月推出以來已召開22次聯審，45家根留企業響應超過969億元投資，可帶來7,112個本國就業機會。投資台灣3大方案總計已帶動358家企業投資約8,742億元，預估創造72,333個本國就業機會，後續仍有近90家企業排隊待審。

經濟部指出，台灣大城小鎮遍布隱形冠軍，這些扎根在地的企業身負特定領域關鍵技術，不斷創新精進，成就台灣經濟勃勃商機，在許多辦公桌上可見的「樹德櫃」就是不折不扣的台灣之光。曾經奪下德國IF設計獎等多項設計大獎的樹德企業，發跡於台中家庭代工，歷經半世紀淬鍊走上品牌之路，以自有品牌研發出全世界第一個塑膠工具箱。

且「樹德櫃」堅持只用台灣本地產無毒可回收全新原料，將美學、機能、自然共生等理念注入產品細節，為居家、辦公、工業塑造合宜美觀的收納空間，近年也開創3C、醫療新事業，將2大品牌SHUTER、Livinbox插旗全球65國，取得歐美20多項專利。

經濟部指出，此次樹德企業為了在傳產外找尋多角化經營的轉型出路，決定斥資逾18億元在南投南崗工業區擘建具有南島文化特色的新總部「半山夢工廠」，汲取美、德、澳建築設計經驗，融匯智慧製造、研發、文化觀光與永續環保於一體，同時將招募73名專業人才。

樹德企業並預計完工後將申請美國LEED及台灣綠建築雙標章，期望帶動南崗工業區廠家一同轉型為零排放、零汙染企業，讓台灣製造能量在國際舞台上更加發光發熱。

經濟部

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