商總賴正鎰：新冠肺炎重創觀光 盼政府能減免營業稅

新冠肺炎（COVID-19）重創觀光產業，商總理事長賴正鎰今（20）日指出，台灣觀光產業災情目前看起來比17年前的SARS期間損失更慘重，行政院會今討論新型肺炎疫情600億元紓困特別條例後，將送交立法院，盼立院能加緊通過條例，也能同意給予觀光產業減免營業稅，另外建議政府能比照SARS時做法，調降觀光景點附近的房屋現值、公告地價，讓業者在這段期間減少營業收入時，能減免或降低房屋稅與地價稅。

賴正鎰說，過去SARS期間餐飲服務業與觀光業也曾經一度受挫，但當年疫情到4月左右就恢復正常，並出現爆發性的消費力。而此次新冠肺炎疫情在農曆年就影響餐飲、交通、住宿、旅遊等觀光服務業，多數業者訂單減少，大家減少出門到餐廳用餐，百貨公司消費，也不外出去旅遊住宿，這些相關的觀光產業，生意受到不同層度的影響，甚至有業者開始擔心現金流、資金調度出問題，只好先讓員工暫時輪流排特休年假，來因應這兩個月的臨時狀況。

賴正鎰說，行政院的交通部，經濟部等部會，已經提出600億元特別預算的紓困條例，包括20億元的「振興抵用券」，希望立法院能加緊通過審查，視各產業情況，提供受災產業給予降息、補貼貸款利息或降稅等措施，讓業者度過這兩三個月的現金流需求，以免擴大影響到就業率及稅收。

目前各相關業者為求生存，紛推各種因應措施，包括套裝優惠方案與五星菜外賣等，而各級學校2月25日將開學，餐飲需求也會相對增加，賴正鎰說，盼業績能快點復甦，尤其是接著而來228的三天連假，對國內旅遊市場還是有信心。