名家觀點／經濟抗疫 要展現行動力

經濟日報 / 王健全

新冠肺炎持續蔓延，目前全球確診案例超過7.5萬件，死亡人數超過2,000人。從確診案例的速度、擴散國家的數目，據專家判斷，其影響力甚至超過SARS，對全世界經濟的外溢衝擊也比過去來的嚴重。

新冠病毒對全球經濟的影響，根據摩根士丹利公司的分析，如果在三個月內疫情和緩，則對全球GDP的衝擊約0.15％至0.3％，如果持續影響三至四個月，將影響0.2％至0.4％；牛津經濟研究院也認為，它對全球GDP的衝擊約為0.25％，遠超過SARS時的0.15％。

對中國大陸經濟的影響上，目前看來大陸疫情尚未得到有效控制，對內需消費、工廠復工衝擊言不可喻。高盛證券估其影響全球GDP下修至5.5％左右（亦即下滑0.5個百分點），如果疫情持續到第2季，則大陸經濟成長率有可能下修至5％以下（約下滑1個百分點）。

對台灣的影響，可以區分為兩個層面，其一，大陸GDP下滑，不利台灣出口；其二，對疫情的擔心，影響台灣的內需（觀光、飯店、零售、物流）、金融波動及工廠動工的延後等。有關供應鏈的調整及轉單效應在此暫不討論。

依我們的推估，對台灣經濟的影響，疫情如在第1季緩和，約讓GDP下修0.215個百分點，若拖至第2季，則影響約0.43個百分點。主計總處也因而下修了今年台灣的GDP成長率，由2.72％調降至2.37％。

不過，台灣仍非主要疫區，加上過去的管理經驗、SOP及相關的設備、隔離病房等，衝擊可望降低一些。

在對產業的衝擊上，由於股市相對敏感，指數的波動預料也會比較大。其次，需要人與人接觸的海運、空運、餐飲觀光、零售等服務業，衝擊相對比較大。當然，金融保險業可能也會因為客戶的損失而受到波及。此外，由於擔心員工感染，很多工廠在大陸、東南亞等地的企業，或延後開工，或暫停生產，無法全力衝刺產能，可能會衝擊到部分供應鏈及接單。

另一方面，商業服務業的衝擊不小，也值得政府注意。本來開春為旺季，卻碰上新冠肺炎。若疫情拉長，商家倒閉，無薪假也將增加，值得政府更多關愛眼神，助其渡過難關。

為了因應武漢肺炎對台灣經濟的衝擊，政府目前推出八大穩定經濟信心的措施，包括：穩定股匯市、輔導企業防疫以降低對銷售通路的影響、紓困受衝擊的產業協助升級，以及600億元的紓困方案等。整體而言，其規劃及因應方向相當正確，但能否加以落實才是關鍵。

其次，其他可考慮配套，包括：第一，協助業者分散代工、備援基地，降低訂單移轉的衝擊。第二，掌握受衝擊企業的紓困，以免波及銀行保險機構，以及可能衍生的失業問題。第三，暫時輔導透過網路消費，減少實體通路接觸傳染的風險。第四，鼓勵國人梯次休假，並分散國內旅遊時間，來替代國外旅遊的風險，以及填補國內觀光人數不足的危機。第五，因疫情遭隔離的員工，透過無薪假及相關措施的協助，保障其就業的權利。

（作者是中經院副院長）

疫情 GDP 觀光
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

川普稱讚習近平 「抗疫做得很好」

抗疫醫護子女 湖北小中考加10分 挨轟「不公平」

新冠肺炎疫情延燒 元大人壽推服務措施助保戶抗疫

抗疫！台糖75%防疫酒精　今天超商開賣

相關新聞

新壽副總吳欣盈見蔡英文 提五建言

立法委員選舉結束，新光人壽副總經理吳欣盈關懷政策的熱情不減。她把握與總統蔡英文見面機會，用心準備多達56頁的建議呈遞書，廣含：國民退休、數位醫療、非營利組織、企業投資、司法改革等五大領域，盼為提升國家競爭力盡份心力。

名家觀點／經濟抗疫 要展現行動力

新冠肺炎持續蔓延，目前全球確診案例超過7.5萬件，死亡人數超過2,000人。從確診案例的速度、擴散國家的數目，據專家判斷，其影響力甚至超過SARS，對全世界經濟的外溢衝擊也比過去來的嚴重。

薪資連二年成長 但新冠肺炎恐衝擊今年「薪」情

主計總處今（19）日發布2019年全年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為41,883元，年增率為2.26%，為2001...

彰化二林精密機械園區 環評初審「建議通過」

彰化二林精密機械產業園區今（19）日召開召第五次環評專案小組初審，審查過程聚焦於滯洪池規格、汙水排放及周邊農地影響等議題...

去年月薪平均4萬1883元 18年首見連兩年成長破2%

主計總處今（19）日公布2019年全年薪資統計結果，2019經常性薪資平均4萬1883元，年增2.26%，是2001年以...

【重磅快評】環保署說盧秀燕違法 林佳龍作何感想？

台中市政府為改善空汙，減少生煤燃燒，去年對中火祭重罰並廢止中火兩個機組的許可證，環保署跳出來為中火護航，說中火有百分之十...

亞太社會創新高峰會「想響亞洲」將開跑 聚焦社會永續

第三屆亞太社會創新高峰會「想響亞洲」即將開跑，聚焦聯合國永續發展目標中的六大議題，透過海內外專家學者、社會企業一起探討如...

彰化二林精機園區環評 王惠美：212公頃迎接台商回流

彰化二林精密機械產業園區今（19）日召開召五度環評初審，彰化縣長王惠美也北上與會爭取環評委員支出，王惠美於會前受訪指出，...

二林精機園區今闖環評 正反兩派叫陣

彰化縣「二林精密機械產業園區」開發案歷經三名縣長、爭議逾十年，今天環評專案小組第五次審查，正反兩派在環保署前交鋒叫陣，彰...

二林開發案環團爭環評直播、主席嗆請辭 王惠美怒：我們都不是人？

環評又現直播之爭！彰化縣「二林精密機械產業園區」開發案歷經三名縣長、爭議逾十年，今天環評專案小組第五次審查，環團欲直播但...

中市廢止中火2機組許可證 台電：市府違反空汙法

台中市議會國民黨團批環保署「一紙公文要台中人退讓？」台電發言人徐造華說，中市府環保局違法裁罰中火300萬元、600萬元、900萬元及廢止2號及3號機二部機組許可證，台電已於去年12月提出訴願，但考量訴願需要較久時間，為顧及全民夏季用電，台電除提出訴願外，也函請環保署釋疑。

藍委控：環保署淪為中火製造空汙的打手

台中市政府廢止中火2號及3號機組許可證，環保署2月15日發公文給台中市政府指市府違法，要求市府更正。台中市議會國民黨團今痛斥環保署淪為台電的打手，民眾怕肺炎也怕肺癌。民進黨團則指出，市府以防疫為名停開臨時會，要談空汙請趕快開會！

熱門新聞

學起來！這群人如何一年勞退分紅百萬

桃機董座王明德丟官 民航局長林國顯暫代

不動產開春第一炮 興富發83億元搶下台中七期地王

蘋果「疫」拉警報 法人砍鴻海目標價到75元

沒人很苦、來了怕毒 飯店大咖：至少再慘半年

台新Richart推3.88%高利美金定存 不到二小時搶光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。