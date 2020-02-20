名家觀點／經濟抗疫 要展現行動力

新冠肺炎持續蔓延，目前全球確診案例超過7.5萬件，死亡人數超過2,000人。從確診案例的速度、擴散國家的數目，據專家判斷，其影響力甚至超過SARS，對全世界經濟的外溢衝擊也比過去來的嚴重。

新冠病毒對全球經濟的影響，根據摩根士丹利公司的分析，如果在三個月內疫情和緩，則對全球GDP的衝擊約0.15％至0.3％，如果持續影響三至四個月，將影響0.2％至0.4％；牛津經濟研究院也認為，它對全球GDP的衝擊約為0.25％，遠超過SARS時的0.15％。

對中國大陸經濟的影響上，目前看來大陸疫情尚未得到有效控制，對內需消費、工廠復工衝擊言不可喻。高盛證券估其影響全球GDP下修至5.5％左右（亦即下滑0.5個百分點），如果疫情持續到第2季，則大陸經濟成長率有可能下修至5％以下（約下滑1個百分點）。

對台灣的影響，可以區分為兩個層面，其一，大陸GDP下滑，不利台灣出口；其二，對疫情的擔心，影響台灣的內需（觀光、飯店、零售、物流）、金融波動及工廠動工的延後等。有關供應鏈的調整及轉單效應在此暫不討論。

依我們的推估，對台灣經濟的影響，疫情如在第1季緩和，約讓GDP下修0.215個百分點，若拖至第2季，則影響約0.43個百分點。主計總處也因而下修了今年台灣的GDP成長率，由2.72％調降至2.37％。

不過，台灣仍非主要疫區，加上過去的管理經驗、SOP及相關的設備、隔離病房等，衝擊可望降低一些。

在對產業的衝擊上，由於股市相對敏感，指數的波動預料也會比較大。其次，需要人與人接觸的海運、空運、餐飲觀光、零售等服務業，衝擊相對比較大。當然，金融保險業可能也會因為客戶的損失而受到波及。此外，由於擔心員工感染，很多工廠在大陸、東南亞等地的企業，或延後開工，或暫停生產，無法全力衝刺產能，可能會衝擊到部分供應鏈及接單。

另一方面，商業服務業的衝擊不小，也值得政府注意。本來開春為旺季，卻碰上新冠肺炎。若疫情拉長，商家倒閉，無薪假也將增加，值得政府更多關愛眼神，助其渡過難關。

為了因應武漢肺炎對台灣經濟的衝擊，政府目前推出八大穩定經濟信心的措施，包括：穩定股匯市、輔導企業防疫以降低對銷售通路的影響、紓困受衝擊的產業協助升級，以及600億元的紓困方案等。整體而言，其規劃及因應方向相當正確，但能否加以落實才是關鍵。

其次，其他可考慮配套，包括：第一，協助業者分散代工、備援基地，降低訂單移轉的衝擊。第二，掌握受衝擊企業的紓困，以免波及銀行保險機構，以及可能衍生的失業問題。第三，暫時輔導透過網路消費，減少實體通路接觸傳染的風險。第四，鼓勵國人梯次休假，並分散國內旅遊時間，來替代國外旅遊的風險，以及填補國內觀光人數不足的危機。第五，因疫情遭隔離的員工，透過無薪假及相關措施的協助，保障其就業的權利。

（作者是中經院副院長）