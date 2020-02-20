新壽副總吳欣盈見蔡英文 提五建言

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導
新光人壽副總經理吳欣盈 記者侯永全／攝影
新光人壽副總經理吳欣盈 記者侯永全／攝影

立法委員選舉結束，新光人壽副總經理吳欣盈關懷政策的熱情不減。她把握與總統蔡英文見面機會，用心準備多達56頁的建議呈遞書，廣含：國民退休、數位醫療、非營利組織、企業投資、司法改革等五大領域，盼為提升國家競爭力盡份心力。

吳欣盈主導的兩項商品：樂活贏家變額年金保險、大男子大女子保險計畫，雙雙奪得第16屆國家品牌玉山獎全國首獎，為國內金融業唯一獲頒雙首獎者。吳欣盈昨（19）日在新光金總經理黃敏義陪同下晉見蔡總統。

吳欣盈表示，「就像鄧小平說的，黑貓、白貓，只要能抓老鼠就是好貓。管他什麼政治顏色，只要能讓國家變得更好、形成一股良性循環，我都願意分享」。

吳欣盈獲得台灣民眾黨提名為不分區立委候選人後，多次展現退休領域專業。她在給蔡總統的建議呈遞書中，特別提醒，國人退休準備應該要每月從薪水提撥20%才夠，且從第一份工作開始就要提20%，否則容易落入「下流老人」的生活。

她建議蔡總統，政府應盡速建立勞退自選平台，另外，金管會推動成立的全民退休投資平台（基富通好享退），應納入所有適格的目標日期基金，勞工需要更多樣且聰明的投資選擇。

吳欣盈主導推動的樂活贏家變額年金，是國內投資型保單中，唯一專為提供退休解決方案而發行的保單。

她昨日也在臉書表達心情，「短短一年就受政府肯定，讓我們更有動力關懷銀髮退休議題！」

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