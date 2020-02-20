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二林精機園區環評 過初審

經濟日報 / 記者程士華／台北報導
圖／經濟日報提供
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彰化二林精密機械產業園區歷經12年審議過程，環保署環評專案小組昨（19）日召開初審第五次會議，最終決議為「建議通過」，將送入環評大會審議，彰化縣長王惠美表示，若能獲通過，將立即提供212公頃產業用地，迎接台商回流。

彰化二林精機園區面積共352.82公頃，其中產業面積212.26公頃，彰化縣政府將園區定位為台灣精密關鍵組件供應中心，將規劃為中科二林園區的衛星園區，強化上下游產業鏈完整性，預計導引精密機械、關鍵機械零組件等產業進駐。

該計畫從2008年提出、2014年進入二階環評以來，曾一度遭前屆環評委員建議「不應開發」，但去年3月環評大會決定給予機會，退回專案小組重審，終於在昨天通過初審，即將再度叩關環評大會。

昨天會議由環評委員吳義林主持，他表示，本案歷經多次審查會議，希望本次審查能看到結果，經開發單位說明未來規畫釋疑後，多數環評委員未持反對意見，因而決議為建議通過。

值得注意的是，由於本案遴近中科二林園區、彰濱工業區等，未來廠商進駐能量受到現場環團及環評委員質疑，特地北上與會的王惠美強調，近年因美中貿易戰、新冠肺炎疫情影響，台商回流投資，對產業用地需求大增，估計土地需求將逾500公頃，園區開發將立即提供212公頃產業用地，提供2萬多個工作機會。

彰化縣政府也對廠商進駐掛保證，與會官員承諾，未來會積極招商，待廠家名單底定，整體繳納進駐保證金達七成以上，才會正式動工開發。經濟部工業局指出，當地確實有精密機械產業發展的需要，鄰近如彰濱工業區等產業用地，目前屬於編訂完成但尚未開發，產業用地缺口仍在。

多位環評委員關切產業園區對鄰近地區地下水、農地用水水質影響，以及防洪排水規劃等，彰化縣政府承諾，將強制進駐廠商必須回收使用再生水。

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