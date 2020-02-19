快訊

瘟疫失控全境封鎖，台灣軍方的因應之道

劉真當年為何嫁給辛龍？背後原因曝光 讓張小燕超感動

製造業紓困 傳經濟部將爭取預算加碼至200億

經濟日報 / 記者林于蘅鄭鴻達／即時報導

經濟部中企處今（19）日表示，若無意外，在內需型產業部分將順利獲166億元預算額度；官員透露，工業局明（20）日赴行政院提報製造業紓困振興方案，並再加碼爭取30億至40億元，提高利息補貼的紓困額度及振興轉型。合計經濟部約有200億元的預算需求。

行政院知情人士證實，經濟部將對原提出的166億元，針對製造業紓困振興再加碼，但具體金額不便說明，仍待由行政院會拍板敲定。

經濟部官員透露，據他所知，工業局預計向政院爭取製造業紓困振興的預算額度約為30億至40億元，合計經濟部共約200億元需求。

經濟部原提出166億元預算金額中，初步包含「千億保」方案100億元、抵用券約20億元、利息補貼約25億元與後續振興轉型的20億元。政院知情人士指出，經濟部預計提報製造業紓困加碼，列入後二者預算中，提高利息補貼並協助產業技術升級轉型。

經濟部中小企業處表示，上周四行政院會提報內需型產業紓困及振興方案措施，由於本周內政院均未再找中企處商議，研判166億元需求並無預算排擠問題，沒有意外的話，應可全數入袋。

中企處官員指出，若政院明日順利通過特別條例及預算，即刻送立法院審議，最快在2月25日院會通過，月底就能實施千億保，且納入製造業，不分產業、規模均可適用；至於抵用券的相關細節，官員說，還是要等預算確定後，才會討論使用方式、適用範圍。

經濟部指出，有關防疫、紓困、產業振興所需經費，若為一年內短期措施，將以經濟部既有預算及匡列特別預算執行，若期程超過一年，則由前瞻基礎建設支應，協助受疫情衝擊陷入困境的業者升級轉型，不過，究竟能撥款多少金額，須待主計總處精算後決定。

行政院官員說明，明天經濟部所報告的製造業紓困及輔導轉型措施，將提及我國製造業在這波疫情中遭遇負面衝擊，包括復工不順，面臨缺工，備料不足，及物料受阻。

官員表示，因此，政府將於短期內可掌握業者需求，迅速恢復產能，中長期持續輔導產業升級轉型，達成高階製造中心的目標。

行政院並指出，目前規劃具體做法有五大方向。一、由產業競爭力發展中心設置單一窗口，串連公協會建立平台。二、簡化原物料進口文書作業，提升通過效率。三、擴大台商回台投資，強化新南向產業佈局。四、提供利息補貼。五、協助企業創新研發，引導留用研發人員，開設升級專班，提升職能，促進穩定就業等。

經濟部 製造業 疫情
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

淡水老街遊客掉六成 立委開抵用券座談會

紓困條例明拍板 行政院：居家隔離會有補償

國民黨強烈建議 政院紓困條例應納入防疫津貼

行政院明拍板紓困特別條例 施行時間達18個月

相關新聞

薪資連二年成長 但新冠肺炎恐衝擊今年「薪」情

主計總處今（19）日發布2019年全年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為41,883元，年增率為2.26%，為2001...

台商小心！熱門避稅天堂開曼 被歐盟列入黑名單

歐盟發佈最新的租稅不合作國家名單，將開曼群島、塞席爾、巴拿馬以及帛琉被新增列入黑名單。KPMG安侯建業會計師事務所稅務投...

去年月薪平均4萬1883元 18年首見連兩年成長破2%

主計總處今（19）日公布2019年全年薪資統計結果，2019經常性薪資平均4萬1883元，年增2.26%，是2001年以...

彰化二林精密機械園區 環評初審「建議通過」

彰化二林精密機械產業園區今（19）日召開召第五次環評專案小組初審，審查過程聚焦於滯洪池規格、汙水排放及周邊農地影響等議題...

【重磅快評】環保署說盧秀燕違法 林佳龍作何感想？

台中市政府為改善空汙，減少生煤燃燒，去年對中火祭重罰並廢止中火兩個機組的許可證，環保署跳出來為中火護航，說中火有百分之十...

亞太社會創新高峰會「想響亞洲」將開跑 聚焦社會永續

第三屆亞太社會創新高峰會「想響亞洲」即將開跑，聚焦聯合國永續發展目標中的六大議題，透過海內外專家學者、社會企業一起探討如...

彰化二林精機園區環評 王惠美：212公頃迎接台商回流

彰化二林精密機械產業園區今（19）日召開召五度環評初審，彰化縣長王惠美也北上與會爭取環評委員支出，王惠美於會前受訪指出，...

二林精機園區今闖環評 正反兩派叫陣

彰化縣「二林精密機械產業園區」開發案歷經三名縣長、爭議逾十年，今天環評專案小組第五次審查，正反兩派在環保署前交鋒叫陣，彰...

二林開發案環團爭環評直播、主席嗆請辭 王惠美怒：我們都不是人？

環評又現直播之爭！彰化縣「二林精密機械產業園區」開發案歷經三名縣長、爭議逾十年，今天環評專案小組第五次審查，環團欲直播但...

中市廢止中火2機組許可證 台電：市府違反空汙法

台中市議會國民黨團批環保署「一紙公文要台中人退讓？」台電發言人徐造華說，中市府環保局違法裁罰中火300萬元、600萬元、900萬元及廢止2號及3號機二部機組許可證，台電已於去年12月提出訴願，但考量訴願需要較久時間，為顧及全民夏季用電，台電除提出訴願外，也函請環保署釋疑。

藍委控：環保署淪為中火製造空汙的打手

台中市政府廢止中火2號及3號機組許可證，環保署2月15日發公文給台中市政府指市府違法，要求市府更正。台中市議會國民黨團今痛斥環保署淪為台電的打手，民眾怕肺炎也怕肺癌。民進黨團則指出，市府以防疫為名停開臨時會，要談空汙請趕快開會！

「微風幫」找富爸爸 奢華寶貝與富邦結合案公平會准了

公平會委員會今（19）日通過台灣大哥大股份有限公司透過大富媒體科技股份有限公司及富邦媒體科技股份有限公司，於2018年7...

熱門新聞

一艙難求 兩岸空運價飆漲六倍

學起來！這群人如何一年勞退分紅百萬

勞退新制分紅 最高拿百萬

桃機董座王明德丟官 民航局長林國顯暫代

沒人很苦、來了怕毒 飯店大咖：至少再慘半年

不動產開春第一炮 興富發83億元搶下台中七期地王

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。