製造業紓困 傳經濟部將爭取預算加碼至200億

經濟部中企處今（19）日表示，若無意外，在內需型產業部分將順利獲166億元預算額度；官員透露，工業局明（20）日赴行政院提報製造業紓困振興方案，並再加碼爭取30億至40億元，提高利息補貼的紓困額度及振興轉型。合計經濟部約有200億元的預算需求。

行政院知情人士證實，經濟部將對原提出的166億元，針對製造業紓困振興再加碼，但具體金額不便說明，仍待由行政院會拍板敲定。

經濟部官員透露，據他所知，工業局預計向政院爭取製造業紓困振興的預算額度約為30億至40億元，合計經濟部共約200億元需求。

經濟部原提出166億元預算金額中，初步包含「千億保」方案100億元、抵用券約20億元、利息補貼約25億元與後續振興轉型的20億元。政院知情人士指出，經濟部預計提報製造業紓困加碼，列入後二者預算中，提高利息補貼並協助產業技術升級轉型。

經濟部中小企業處表示，上周四行政院會提報內需型產業紓困及振興方案措施，由於本周內政院均未再找中企處商議，研判166億元需求並無預算排擠問題，沒有意外的話，應可全數入袋。

中企處官員指出，若政院明日順利通過特別條例及預算，即刻送立法院審議，最快在2月25日院會通過，月底就能實施千億保，且納入製造業，不分產業、規模均可適用；至於抵用券的相關細節，官員說，還是要等預算確定後，才會討論使用方式、適用範圍。

經濟部指出，有關防疫、紓困、產業振興所需經費，若為一年內短期措施，將以經濟部既有預算及匡列特別預算執行，若期程超過一年，則由前瞻基礎建設支應，協助受疫情衝擊陷入困境的業者升級轉型，不過，究竟能撥款多少金額，須待主計總處精算後決定。

行政院官員說明，明天經濟部所報告的製造業紓困及輔導轉型措施，將提及我國製造業在這波疫情中遭遇負面衝擊，包括復工不順，面臨缺工，備料不足，及物料受阻。

官員表示，因此，政府將於短期內可掌握業者需求，迅速恢復產能，中長期持續輔導產業升級轉型，達成高階製造中心的目標。

行政院並指出，目前規劃具體做法有五大方向。一、由產業競爭力發展中心設置單一窗口，串連公協會建立平台。二、簡化原物料進口文書作業，提升通過效率。三、擴大台商回台投資，強化新南向產業佈局。四、提供利息補貼。五、協助企業創新研發，引導留用研發人員，開設升級專班，提升職能，促進穩定就業等。