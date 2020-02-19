薪資連二年成長 但新冠肺炎恐衝擊今年「薪」情

主計總處今（19）日發布2019年全年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為41,883元，年增率為2.26%，為2001年來首度連續兩年增幅逾2%。今年受新冠肺炎疫情衝擊，將增添變數，預期今年薪資成長將趨緩。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，新冠肺炎疫情使今年經濟展望憑添變數，一旦疫情擴大、影響企業營運，直接、間接都會影響受僱員工薪資成長。

他進一步指出，2003年爆發SARS疫情，當年度經常性薪資年增率雖較前一年略緩，仍維持正成長。

主計總處指出，去年全年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為41,883元，年增率為2.26%，增幅創下近19年來次高；2018年、2019年受僱員工經常性薪資年增率分別為2.58%、2.26%，增幅呈連兩年突破2%，此現象亦為2001年以來首見。

潘寧馨分析，調高基本工資、景氣變化都會影響薪資成長，最近一兩年，調薪的社會氛圍較濃厚，去年各月經常性薪資年增率大致維持在2%以上的水準，延續前年趨勢，整體來說，受僱員工月薪調升可說是相當明顯。至於薪資是否能繼續成長，則有待觀察。