台商小心！熱門避稅天堂開曼 被歐盟列入黑名單

歐盟發佈最新的租稅不合作國家名單，將開曼群島、塞席爾、巴拿馬以及帛琉被新增列入黑名單。KPMG安侯建業會計師事務所稅務投資部協理任之恒表示，各國被列入黑名單的原因不一，巴拿馬及帛琉是因資訊交換系統有缺漏；塞席爾是因有害租稅措施所以覆檢未過關；台商熱門避稅天堂開曼，則是因經濟實質議題覆檢未過關，從灰名單轉入黑名單。

為享有免稅、避稅的好處，許多台商或富人在開曼群島、英屬維京群島（BVI）及百慕達等有避稅天堂稱號之地設立紙上境外公司，作為對外投資的控股、貿易轉單的環節，或投資管理資產及留存海外收益。

在國際反避稅潮流下，避稅天堂成為各國追稅的頭號目標，應歐盟掃除紙上公司的要求，避稅天堂陸續立法要求註冊在境內的新舊公司需在當地有經濟實質活動，以免會被歐盟列為稅務不合作國家黑名單或灰名單。

KPMG安侯建業會計師事務所稅務投資部執行副總林棠妮指出，對租稅黑名單國家進行制裁措施包括：對給付當地的權利金或服務費用實施更高的扣繳稅率、不准企業給付相關地區的費用、加強對當地子公司實施受控外國公司的條款或不准豁免自相關地區取得股利收入；各歐盟地區需在今年底前實施最少一項以上的制裁措施。

林棠妮認為，歐盟率先向開曼開刀，除了外界猜測是因英國脫歐外，可能是因當地投資基金數量較多，影響較大。歐盟已明確指出開曼被列入黑名單的核心問題是在於投資基金，若此問題無解，BVI及百慕達未來也有可能被列入黑名單。

林棠妮表示，歐盟對經濟實質要求越趨嚴謹，台商即使努力遵循各地經濟實質法令，仍要面對法令朝令夕改或相關國家被列入黑名單的風險，若被歐盟制裁，將對企業日常營運衍生諸多不便。就目前趨勢看來，台商運用境外公司要面對的挑戰愈來愈多，必須對集團整體控股及營運架構徹底評估，尋求因應之道。

歐盟部長理事會（Council of the EU）2月18日在各會員國財長開會後發布聲明，將「稅務不合作國家名單」（俗稱黑名單）新加入巴拿馬、開曼群島（the Cayman Islands）、塞席爾群島（Seychelles）與帛琉（Palau）。