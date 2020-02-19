彰化二林精密機械園區 環評初審「建議通過」

彰化二林精密機械產業園區今（19）日召開召第五次環評專案小組初審，審查過程聚焦於滯洪池規格、汙水排放及周邊農地影響等議題，專案小組最終決議為「建議通過」，將送入環評大會審議，彰化縣長王惠美表示，二林精機園區若能如獲通過，將能立即提供212公頃產業用地，迎接台商回流。

二林精機園區審議至今約12年，從2008年提出規畫、2014年進入二階環評，歷經上一屆環評委員建議不應開發，去年3月仍由環評大會決議退回專案小組，有望補件後翻案通過，今日召開第五次專案小組初審會議。

環評過程中，產業園區對鄰近地區地下水、農地用水等水質影響，以及防洪排水規劃等，受到現場環團及環評委員高度關注，彰化縣政府亦承諾將強制進駐廠商回收使用再生水，未來將會提出具體規畫作為，且待總體進駐廠商繳納保證金達七成以上，才會動工開發。

環評委員亦強調，彰化縣政府作為開發單位，於本案當中亦針對動植物保育、澆灌用水水質、空汙管控等面向作出管控承諾，未來應邀集民間單位進行監督。

列席公部門當中，經濟部工業局表示，當地確實有精密機械產業發展的需要，遴近如彰濱工業區等產業用地，目前屬於編訂完成但尚未開發；經濟部水利署表示，滯洪池規劃雖有加大，但確實仍有檢討空間，但由於是縣轄管制區，期望未來能邀請水利署共同督導審查。

彰化縣長王惠美今日亦北上出席環評會議尋求支持，她強調自己已多次出席二林精機案環評會議，因應近年美中貿易戰、新冠肺炎疫情影響，台商回流投資，產業對地方土地的需求逾500公頃，園區開發將立即提供212公頃產業用地，廠商也能立即進場，提供2萬多個工作機會。