去年月薪平均4萬1883元 18年首見連兩年成長破2%

主計總處今（19）日公布2019年全年薪資統計結果，2019經常性薪資平均4萬1883元，年增2.26%，是2001年以來首度連續兩年成長都在2%以上。主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，今年有新冠肺炎疫情影響企業營運，恐波及薪資成長，但估計比起月薪，獎金較容易受影響，且全年變數多。

據主計總處統計，去年全年全體受僱員工經常性薪資，也就是不含獎金、加班費的月薪，平均為4萬1883元，年增2.26%。潘寧馨指出，去年12個月分別都維持在年增2%以上水準，且連續兩年如此，顯示這兩年月薪調整都很明顯；2018年全年平均月薪成長2.58%，這也是2001年以來首次連兩年全年平均成長都在2%以上。

潘寧馨表示，面對新冠肺炎疫情影響部分產業經營，按照邏輯來看勢必影響今年全年的薪資成長，但他認為，月薪縮水的機率不大、頂多不加薪，獎金部分可能會下跌。整體來看，疫情無法預測，今年變數仍多。根據主計總處資料，2003年SARS疫情爆發，該年度薪資成長率仍為正，但確實比前後兩年低了不少。主計總處將於3月對企業進行調查，預計在5月公布企業調薪意願結果。

至於計入獎金的全年總薪資，去年本國籍全職員工平均為5萬6652元，若包含外籍員工、時薪員工等，全體受僱員工每人每月總薪資則為5萬3667元。其中，以銀行業10萬4932元居冠，航空運輸業9萬7545元居次，接著還有電力及燃氣供應業9萬6110元、電信業9萬4551元都是相對較高。