銷售管制產品至伊朗？技嘉：報關公司的烏龍事件

外界報導，技嘉集團旗下的技宸公司，前年未向經濟部國貿局申請輸出許可證，即輾轉將一批「戰略性高科技物品」，經由香港運送至伊朗，台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，搜索技宸並約談負責人李宜泰等四人，其中李及女職員劉翠雅列被告，全案朝違法貿易法方向偵辦。

技嘉今天公告表示，技宸公司從未銷售管制貨品至敏感地區。外界報導提到2018年事項，純為報關公司的烏龍事件，並無實際之銷售，且同年經濟部國際貿易局已來函裁定不予處分。

技嘉指出，該項貨品價值僅2,500美元，公司沒有理由動機。技嘉集團為世界級企業，品牌與產品受市場一致肯定，公司始終堅守客戶的信賴。

恪遵法律為營運基石。同時公司ERP SYSTEM也設定避免烏龍事項再次發生。