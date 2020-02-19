銷售管制產品至伊朗？技嘉：報關公司的烏龍事件
外界報導，技嘉集團旗下的技宸公司，前年未向經濟部國貿局申請輸出許可證，即輾轉將一批「戰略性高科技物品」，經由香港運送至伊朗，台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，搜索技宸並約談負責人李宜泰等四人，其中李及女職員劉翠雅列被告，全案朝違法貿易法方向偵辦。
技嘉今天公告表示，技宸公司從未銷售管制貨品至敏感地區。外界報導提到2018年事項，純為報關公司的烏龍事件，並無實際之銷售，且同年經濟部國際貿易局已來函裁定不予處分。
技嘉指出，該項貨品價值僅2,500美元，公司沒有理由動機。技嘉集團為世界級企業，品牌與產品受市場一致肯定，公司始終堅守客戶的信賴。
恪遵法律為營運基石。同時公司ERP SYSTEM也設定避免烏龍事項再次發生。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言