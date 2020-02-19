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彰化二林精機園區環評 王惠美：212公頃迎接台商回流
彰化二林精密機械產業園區今（19）日召開召五度環評初審，彰化縣長王惠美也北上與會爭取環評委員支出，王惠美於會前受訪指出，近期因應美中貿易戰、新冠肺炎疫情等影響，台商回流土地需求逾500公頃，期盼精機園區通過環評，立即提供212公頃土地迎接台商回流，帶動地方經濟。
二林精機園區環評已邁入第五度環評初審會議，雖曾經上一屆屆環評委員建議不應開發，最後仍由環評大會決議退還專案小組，有望補件後翻案通過。今日召開第五次專案小組初審會議，開發單位及環團也到場列席。
王惠美於會前再度向環評委員喊話，她強調自己已多次出席環評會議，希望尋求環評委員支持，二林精機園區面積共約353公頃，其中產業面積僅212公頃，彰化縣政府過去已經作出許多交通上的投資，現在精機園區只差環評臨門一腳。
王惠美表示，二林精機園區若能通過開發，將能帶動產業提升，因應近年美中貿易戰、新冠肺炎疫情影響，台商回流投資，產業對地方土地的需求逾500公頃，園區開發將立即提供212公頃產業用地，廠商也能立即進場，提供2萬多個工作機會，不會成為外界批評的蚊子館。
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