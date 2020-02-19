去年每人平均總月薪53K 銀行業逾10萬元最高

台中市政府廢止中火2號及3號機組許可證，台電為此向環保署陳情，獲中央環保署支持，阻擋台中市的廢止動作，要讓這兩部機組復活，中火可以再次火力全開。台中市法制局表示，環保署並非台中市政府環保局的上級機關，也不是訴願管轄機關，並無權認定環保局的行政處分是否違法，這是越俎代庖的行為。

2020-02-19 14:20