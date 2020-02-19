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為績效而瘋狂：警界偵查實務的「騙票」秘密

去年每人平均總月薪53K 銀行業逾10萬元最高

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

主計總處今（19）日發布2019年全年工業及服務業薪資統計。去年我全體受僱員工（包含本國籍、外國籍）每人每月總薪資平均為53,667元，年增2.4%；在各業中，以銀行業10.4萬元為最高。

其次是航空運輸業每人每月總薪資9.7萬元；電力及燃氣供應業為9.6萬元，排名第三；第四名為電信業9.4萬元。

主計總處指出，去年全年全體受僱員工含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工，每人每月經常性薪資平均為41,883元，年增2.26%；每人每月總薪資平均為53,667元，年增2.4%。

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