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渣打估大陸今年不保六 下調全球經濟成長率至3.2%

聯合報 / 記者戴瑞瑤/即時報導
渣打集團今發布報告，中國今年經濟成長率預測由6.1%小幅調降至5.8%，同時對今年全球經濟成長率預期也由3.3%下調至3.2%。美聯社
渣打集團今發布報告，中國今年經濟成長率預測由6.1%小幅調降至5.8%，同時對今年全球經濟成長率預期也由3.3%下調至3.2%。美聯社

新冠病毒肺炎疫情已成為今年全球市場最關注的「黑天鵝」事件，渣打集團今發布報告，中國今年經濟成長率預測由6.1%小幅調降至5.8%，同時對今年全球經濟成長率預期也由3.3%下調至3.2%。

渣打集團指出，自SARS以來，中國對全球經濟成長的重要性逐步上升，若以名義GDP計算，中國在2019年已超越歐元區，成為全球第二大經濟體；而若是以購買力平價來看，中國已經是全球最大經濟體。此外，如今中國對全球經濟的影響力更大，目前中國對全球經濟成長的貢獻達3分之1，SARS時僅為5分之1。

渣打進一步分析，假設中國經濟短期內下滑，包括台灣、新加坡、泰國和香港等經濟體可能受到較大影響。但相對的，中國當局為了控制疫情而「封城」，某些商品原產地可能出現需求轉移，此類商品包括電子產品，則台灣等替代產地將會受益。

目前中國已祭出許多經濟刺激措施，包括下調MLF利率，放寬銀行存款準備金要求，提供銀行業3000億元貸款，以支援受疫情衝擊的企業等。從全球經濟層面來看。隨著去年各國央行的鴿派舉措，使貨幣環境更加寬鬆，在低利率環境下，部分經濟體仍有財政刺激政策的操作空間，同時各國政府積極防疫，也有助緩衝疫情帶來的負面衝擊。

但渣打指出，全球GDP成長預期仍存在進一步下修的風險，包括美國和歐元區增長可能低於預期，近來除新冠肺炎疫情以外，還有美伊衝突也衝擊全球經濟表現，因此建議仍需密切關注市場情緒和供應鏈干擾是否會對主要經濟體成長表現造成影響。

然而，與2003年SARS相比，雖然新冠病毒疫情對經濟影響幅度較大，但在各地政府迅速採取措施應對疫情下，預期持續時間可能也相對將較短。渣打集團預估到2020年下半年，週期性積極因素可望帶動全球經濟復甦，回穩到新冠病毒爆發前的成長速度，呈現「緩中趨穩」。

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