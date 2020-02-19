快訊

直播／我增1新冠肺炎確診！白牌司機妹妹感染 累計23例確診

鑽石公主號我5台人確診新冠肺炎！預計21日包機接回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊經濟 國發會：公建執行量將年增966億元

聯合報 / 記者戴瑞瑤／即時報導
國發會主委陳美伶。本報資料照片
國發會主委陳美伶。本報資料照片

因應新冠肺炎(COVID-19)疫情對經濟的衝擊，國發會主委陳美伶今宣布，加速公共建設推動，今年公共建設經費約5365億元，如達成率由去年的93%再提升至95%，執行量可較去年再增加966億元，對於當前經濟情勢，將有相當大的貢獻，有必要以具體的因應對策及加速執行措施，衝高執行量能，使資源發揮最大效益。

行政院2月13日院會要求國發會及工程會，全力協助加速公共建設推動，國發會今邀集銓敘部及行政院相關部會副首長討論，最終決議，今年公共建設計畫預算達成率達95%以上，發揮刺激景氣，帶動國內經濟成長的目標，國發會將依討論決定修正後儘速報院核定實施。

國發會表示，今年1月大陸爆發疫情以來，對我國經濟影響正逐步擴大，據主計總處最新發布的經濟預測，若疫情持續達3個月，將使我國經濟成長率至少減少0.35個百分點以上。

國發會指出，公共建設是國家發展的引擎，短期具有刺激景氣及增加就業與內需的功能，長期促進民間投資及改善國民生活品質。今年公共建設經費約5365億元，如達成率由去年的93%再提升至95%，則執行量可較去年再增加966億元，對於當前經濟情勢，將有相當大的貢獻，因此有必要以具體的因應對策及加速執行措施，衝高執行量能，使資源發揮最大效益。

此外，在「109年度加速公共建設計畫執行成效措施」方面，則將依「分級獎勵、提升獎度、另予獎金、增加重大傑出貢獻」等原則，就本年度工程會列管計畫及所屬工程標案年度計畫預算達成率達95%以上者，給予最高達一次記二大功之行政獎勵，同時也將頒發個人及團體獎金，期能激勵同仁士氣，加速建設執行。

陳美伶在會中強調，公共建設的推動，不僅牽涉層面極廣，有賴第一線同仁一一克服，政府除全力支援外，更要給予即時、優渥的獎勵。另針對會中交通部及中油代表所提公共工程勞動力需求問題，她也表示，行政院已專案協調，除請工程會及勞動部代表將各機關所提意見納入參考外，也特別請勞動部務必加速處理，以免對公共建設的推動造成影響。

國發會 疫情 陳美伶
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

地方創生下一步！ 國發會「五支箭」讓地方再進化

峨眉創生 藉數位轉型翻轉偏鄉

國發會：美國總統大選、英國脫歐 將影響我出口動能

國發會首例公益信託成立 陳美伶：盼帶動企業新創投資

相關新聞

「微風幫」找富爸爸 奢華寶貝與富邦結合案公平會准了

公平會委員會今（19）日通過台灣大哥大股份有限公司透過大富媒體科技股份有限公司及富邦媒體科技股份有限公司，於2018年7...

學起來！這群人如何一年勞退分紅百萬

勞保局將在3月完成勞動新制基金收益之分配，並開放勞工查詢。勞退新制基金去（2019）年大賺2,670億元，收益率達11.45%，若以目前有效帳戶1,177萬戶計算，每名勞工平均可分配到逾2.26萬元。不過，有一小族群勞工，可望拿到上百萬元的特大紅包，而且只要年滿60歲、工作年資滿15年就可採月領，羨煞所有人...

中市廢止中火2機組許可證 台電：市府違反空汙法

台中市議會國民黨團批環保署「一紙公文要台中人退讓？」台電發言人徐造華說，中市府環保局違法裁罰中火300萬元、600萬元、900萬元及廢止2號及3號機二部機組許可證，台電已於去年12月提出訴願，但考量訴願需要較久時間，為顧及全民夏季用電，台電除提出訴願外，也函請環保署釋疑。

藍委控：環保署淪為中火製造空汙的打手

台中市政府廢止中火2號及3號機組許可證，環保署2月15日發公文給台中市政府指市府違法，要求市府更正。台中市議會國民黨團今痛斥環保署淪為台電的打手，民眾怕肺炎也怕肺癌。民進黨團則指出，市府以防疫為名停開臨時會，要談空汙請趕快開會！

廢止中火2機組許可證遭駁 中市批中央越俎代庖

台中市政府廢止中火2號及3號機組許可證，台電為此向環保署陳情，獲中央環保署支持，阻擋台中市的廢止動作，要讓這兩部機組復活，中火可以再次火力全開。台中市法制局表示，環保署並非台中市政府環保局的上級機關，也不是訴願管轄機關，並無權認定環保局的行政處分是否違法，這是越俎代庖的行為。

環署要求中市府更正中火案 環團：環署成為台電打手

台中市政府廢止中火二號及三號機組許可證，台電為此向環保署陳情，獲中央環保署支持，環保署2月15日發公文給台中市政府指市府...

疫情衝擊經濟 國發會：公建執行量將年增966億元

因應新冠肺炎(COVID-19)疫情對經濟的衝擊，國發會主委陳美伶今宣布，加速公共建設推動，今年公共建設經費約5365億...

去年Q4製造業產值連四減 經部：疫情干擾今年製造業

經濟部統計處今（19）日公布去年第4季製造業產值為3兆3,660億元，連續四季負成長，年減6.6%。經濟部指出，雖然美中...

綠批國民黨防疫停議卻開記者會 藍：環署趁你病要你命

台中市政府廢止中火二號及三號機組許可證，環保署2月15日發公文給台中市政府指市府違法，要求市府5天內更正。台中市議會國民...

中火案環署要求更正 中市環保局：前所未有、匪夷所思

台中市政府廢止中火二號及三號機組許可證，台電為此向環保署陳情，獲中央環保署支持，環保署2月15日發公文給台中市政府指市府...

藍委控訴環保署 淪為中火製造空汙的打手

國民黨立委楊瓊瓔、馬文君上午舉行記者會，控訴環保署出賣中部690萬人健康，淪為中火製造空汙的打手，痛批民進黨全面執政目無...

台中議會國民黨團批環保署淪為台電打手 台電說話了

台中市議會國民黨團今天對環保署15日發公文指「台中市政府廢止中火二號及三號機組許可證違法、要求更正」，痛斥環保署淪為台電...

熱門新聞

業務員不當勸誘保戶解舊換新保單 國泰人壽挨罰560萬元

一艙難求 兩岸空運價飆漲六倍

勞退新制分紅 最高拿百萬

沒人很苦、來了怕毒 飯店大咖：至少再慘半年

歐菲光染疫 觸控雙雄迎轉單

學起來！這群人如何一年勞退分紅百萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。