疫情衝擊經濟 國發會：公建執行量將年增966億元

因應新冠肺炎(COVID-19)疫情對經濟的衝擊，國發會主委陳美伶今宣布，加速公共建設推動，今年公共建設經費約5365億元，如達成率由去年的93%再提升至95%，執行量可較去年再增加966億元，對於當前經濟情勢，將有相當大的貢獻，有必要以具體的因應對策及加速執行措施，衝高執行量能，使資源發揮最大效益。

行政院2月13日院會要求國發會及工程會，全力協助加速公共建設推動，國發會今邀集銓敘部及行政院相關部會副首長討論，最終決議，今年公共建設計畫預算達成率達95%以上，發揮刺激景氣，帶動國內經濟成長的目標，國發會將依討論決定修正後儘速報院核定實施。

國發會表示，今年1月大陸爆發疫情以來，對我國經濟影響正逐步擴大，據主計總處最新發布的經濟預測，若疫情持續達3個月，將使我國經濟成長率至少減少0.35個百分點以上。

國發會指出，公共建設是國家發展的引擎，短期具有刺激景氣及增加就業與內需的功能，長期促進民間投資及改善國民生活品質。今年公共建設經費約5365億元，如達成率由去年的93%再提升至95%，則執行量可較去年再增加966億元，對於當前經濟情勢，將有相當大的貢獻，因此有必要以具體的因應對策及加速執行措施，衝高執行量能，使資源發揮最大效益。

此外，在「109年度加速公共建設計畫執行成效措施」方面，則將依「分級獎勵、提升獎度、另予獎金、增加重大傑出貢獻」等原則，就本年度工程會列管計畫及所屬工程標案年度計畫預算達成率達95%以上者，給予最高達一次記二大功之行政獎勵，同時也將頒發個人及團體獎金，期能激勵同仁士氣，加速建設執行。

陳美伶在會中強調，公共建設的推動，不僅牽涉層面極廣，有賴第一線同仁一一克服，政府除全力支援外，更要給予即時、優渥的獎勵。另針對會中交通部及中油代表所提公共工程勞動力需求問題，她也表示，行政院已專案協調，除請工程會及勞動部代表將各機關所提意見納入參考外，也特別請勞動部務必加速處理，以免對公共建設的推動造成影響。