去年Q4製造業產值連四減 經部：疫情干擾今年製造業

經濟部統計處今（19）日公布去年第4季製造業產值為3兆3,660億元，連續四季負成長，年減6.6%。經濟部指出，雖然美中貿易談判初獲進展，但近期新型冠狀肺炎疫情嚴峻，干擾全球經濟活動及生產步調，對我國製造業生產之影響，須密切關注。

經濟部分析，在美中貿易摩擦紛擾下，全球經濟表現平疲，國際原物料價格續居低檔，傳統產業需求降溫，2019年第4季製造業產值3兆3,660億元，較上年同季減少6.6%，連續四季負成長。

展望未來，美中貿易談判初獲進展，有助於消弭市場觀望氣氛，加上國內公共工程及台商回台建廠需求釋出，將帶動傳統產業需求回穩；此外，5G通訊、物聯網、人工智慧等新興科技應用加速推展，亦將推升國內資訊電子供應鏈之生產動能。

不過，近期新型冠狀肺炎疫情嚴峻，干擾全球經濟活動及生產步調，對我國製造業生產之影響，須密切關注。

在資訊電子產業方面，去年第4季電子零組件業產值9,536億元，年減4.1%，其中，積體電路業年減1.8%，主因記憶體市況仍淡，客戶拉貨保守，價格下跌所致，惟12吋晶圓代工因5G行動通訊及高效能運算強勁需求，抵銷部分減幅。

液晶面板及其組件業因市場供過於求，致產值縮減至1,734億元，年減21.1%。至於電腦電子產品及光學製品業，因美中爭端加速全球供應鏈重組，廠商持續擴增國內產能，加上行動裝置鏡頭接單暢旺，致產值達2,140億元，創近38季新高，年增17.95%，已連續七季正成長。

至於傳統產業，化學原材料業、基本金屬業及機械設備業均受美中爭端影響，國際原物料價格續居低檔，下游需求疲弱，致產值分別年減21.55%、15.76%及13.49%；不過，汽車及其零件業則年增7.72%，結束2017年第4季以來連續八季負成長，主因小型轎車改款新車上市熱銷，加上外銷市場回溫所致。

2019年全年製造業產值13兆2,195億元，年減5.84%，其中以化學原材料業、基本金屬業及機械設備業減幅較大，分別年減17.97%、10.86%及10.73%；電子零組件業年減6.21%，汽車及其零件業亦減1.53%；而電腦電子產品及光學製品業表現亮麗，產値年增21.73%，為2012年以來最大增幅。

若剔除價格因素，按產量觀察，2019年全年製造業生產指數108.92，為歷年次高，由於美中貿易紛擾拖累全球經濟成長，上半年年增率呈負成長，惟下半年在我國資訊電子產業競爭優勢維繫下，第3、4季年增率已由負轉正，綜計2019年全年製造業生產指數較上年僅略減0.45%。