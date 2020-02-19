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台南消保官稽查口罩囤積 老闆娘喊冤：啦咧怎當真？

桃園觀光工廠來客業績下滑 僅這家營業額暴增99%

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
位於桃園龜山的桃園觀光酒廠因增產酒精，營業額逆勢成長。圖／取自桃園觀光導覽網
位於桃園龜山的桃園觀光酒廠因增產酒精，營業額逆勢成長。圖／取自桃園觀光導覽網

新冠肺炎疫情延燒，觀光旅宿業受衝擊不小，桃園現有28家觀光工廠及產業文化館，數量是全國之冠，桃園市政府經發局長郭裕信今天在市政會議報告觀光工廠現況，指轄內前五大觀光工廠來客數及營業數減少約3成，僅桃園觀光酒廠因酒精增產，營業額逆勢成長達99%，後續為協助觀光工廠，市府已建議中央將觀光工廠納入紓困對象。

桃園共28家觀光工廠及產業文化館，其中18家觀光工廠由經濟部評鑑通過、10家產業文化館由市府評鑑通過，據統計，轄內觀光工廠去年參訪250萬人，創造產值近7億元。

無奈受到肺炎疫情衝擊，觀光工廠來客數以及營業額普遍下滑，市府經發局調查轄內前5大觀光工廠分別為桃園酒廠、雅聞魅力博覽館、義美食品觀光工廠、宏亞巧克力共和國，郭元益糕餅博物館來客數及營業額平均減少約3成，目前宏亞巧克力共和國也將休館日從1天增至2天。

郭裕信說，以營業額來看，普遍都掉了2到3成，但義美食品觀光工廠因有餐廳，營業額僅略福下滑，桃園酒廠雖來客數少了4成，但因增產酒精緣故，營業額逆勢倍增，較去年同期成長99%，相當驚人。

郭裕信說，因應防疫，各觀光工廠加強環境消毒、員工配戴口罩、工作人員與遊客體溫管控，並多趁此機會進行內部教育訓練，並將導覽人員調整工作到產線，並改善觀光工廠環境設備及導覽設施等，也著手規畫及籌備疫情後優惠活動，迎接遊客回籠。

郭裕信說，由於觀光工廠不在中央紓困對象，已建議將觀光工廠納入經濟部趁興抵用券、交通部產業紓困與振興方案，之後市府也將提供促銷體驗活動並請各級學校戶外教學、社區關懷參訪，協助觀光工廠發展。

觀光工廠 疫情 經濟部
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